《陸言堂－陳永陸》Ａ股何以較美股平穩？

《陸言堂》全球疫情終於出現第二波，同時港股亦跌穿農曆新年後的低位，２月份原本有的

升幅，一次過清除，需要擔心，還是時候貪婪？



的確，現在疫情已不是中國自身的問題，而是全球的問題，因此才會出現全球性的股災，其

中美股過去一星期，絕對是恐慌式下跌。不過，如果相較美股，過去一周港股的表現，其實不錯

，連同今日的跌幅，港股全周只跌５％多一點點，２月份更只跌不足１％，相較美股標普５００

指數，２月份下跌７﹒６５％，全周至昨晚亦跌了１１﹒６９％，表現相當嚇人。



為何港股較美股為強？其實再看上證指數，２月份不單沒有下跌，同時更錄得０﹒５％的升

幅，而且今年以來，其實只有１﹒９３％的跌幅，而且深證成分股指數，今年以來，更錄得超過

１０％的升幅，為全球股市中表現最佳。大家難免會問，新冠狀病毒，不是中國最先爆發，為何

股市卻沒有影響，同時連帶港股亦可以較美股平穩？



主要原因是中國可以做到一些，其他國家沒有能力的事情，尤其是在疫情爆發的時候，其中

之一是美國總統特朗普都會眼紅的事情，就是人行可以即時因應疫情而向市場大幅放水，令中國

市場的流動性不受影響；另一方面是對部分城市強制封關或隔離的行動，較其他國家會迅速，因

為中國沒有太多的議會問題。



故此，Ａ股沒有受疫情太多的影響，乃是不正常中的「正常」，同時當全球都面對疫情時，

中國的特殊情況，會更為突出，所以除非全球股市再跌５％，否則中港股市距離見底，其實不遠

。



一眾股份中，新經濟股絕對是撈底的最佳選擇，所以不用推介，而內險股其實會受惠Ａ股的

穩定，以及中國民眾未來可能會因疫情而對購買保險之意識加強，因而受惠，回復強勢。其中中

國太保（０２６０１）、新華保險（０１３３６）當然可以留意，不過最愛仍然是中國平安

（０２３１８），原因有三：一、是投資組合的平穩度較高，在波動的市況表現會較為突出；二

、是財政穩健，相信未來有機會增加派息的次數；三、是具有不少分拆的可能，尤其是平安好醫

生（０１８３３）表現理想，有助加快集團分拆的速度。



在多個因素支持下，中國平安現價絕對可以買入，目標價暫定９８元。

《獨立股評人 陳永陸》

