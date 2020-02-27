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27/02/2020 09:23

【新冠肺炎】本港新增６宗確診，與北角佛堂有關病例升至１２宗

　　《經濟通通訊社２７日專訊》本港昨日新增６宗新型肺炎確診個案，累計達９１宗。其中３
宗與北角佛堂「福慧精舍」有關，意味與該佛堂有關的確診個案已增至１２宗，當中１０人均到
過佛堂。
　　新增３宗與北角佛堂「福慧精舍」有關，包括一名佛堂女義工；住在美輪大廈的８０歲男子
，他太太曾到佛堂；另一名２６歲男子確診，他的媽媽亦到過佛堂。
　　一對由「鑽石公主號」返港的姊弟亦確診，當中１６歲患者是最年輕的確診者。另外，住在
大坑瑞士花園６０歲女子的外傭也確診。（ｃｌ）

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