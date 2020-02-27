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27/02/2020 18:21

【新冠肺炎】澳門：今日未有新增病例，首位確診澳門居民出院

　　《經濟通通訊社２７日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日在例行記者會上表示
，澳門過去２４小時未有新增確診病例，維持累計１０例確診個案，當中８例已康復出院，仍留
院的２例均屬輕症及沒有發燒。
　　當中，第１０例患者今日下午康復出院，亦是澳門確診病例中首位出院的澳門居民。該名患
者為澳門居民，５６歲男性，發財巴司機，曾於１月２５日當天往返廣州，並於１月２６日開始
出現發燒、咳嗽等症狀，其後曾經到過鏡湖醫院及私人醫療機構就診，２月４日到仁伯爵綜合醫
院，確診新型冠狀病毒肺炎。（ｃｌ）

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