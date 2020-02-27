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27/02/2020 17:18

【企業盈警】彩星玩具（８６９）料去年盈轉虧蝕３７００萬元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》彩星玩具（００８６９）公布，預料截至２０１９年１２月
３１日止年度將錄得淨虧損約３７００萬元，相對於去年錄得淨溢利５６﹒２萬元。
　　主要由於估計２０１９年度稅項支出約２１００萬元，主要包括一項美國稅項撥備，加上由
於全球業務環境不明朗及持續之病毒疫情對集團位處中國之供應鏈帶來潛在不利影響，而導致遞
延稅項資產撇減。（ｃｗ）

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