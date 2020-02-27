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27/02/2020 17:29

【企業盈警】白馬戶外媒體（１００）料去年轉盈為虧

　　《經濟通通訊社２７日專訊》白馬戶外媒體（００１００）公布，集團預期截至２０１９年
１２月３１日止年度錄得母公司擁有人應佔虧損淨額，對比２０１８年度錄得母公司擁有人應佔
純利約２﹒２億元人民幣。
　　集團指，今年爆發新型冠狀病毒，可能使中國經濟增長進一步放緩，對客戶廣告開支造成不
利影響，而廣告位的需求亦相應減少。因此，集團預期整體戶外廣告市場來年可能更加充滿挑戰
，將繼續執行擴大客戶基礎的策略，減少對大型電子商貿業和資訊科技業客戶的依賴，並且實行
更加靈活的訂價政策，以求招徠客戶。（ｃｗ）

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