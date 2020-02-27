【新冠肺炎】信基沙溪（３６０３）豁免減免商城租戶租金及管理費

《經濟通通訊社２７日專訊》信基沙溪集團（０３６０３）公布，內地爆發新型冠狀病毒疫

情，故豁免及減免商城租戶租金及管理費，將續評估疫情及安排實施對營運及財務的響。

該集團指，於農曆新年假期後暫時關閉所經營的商城，並自本月２１日起，商城已恢復營業

，並向信基沙溪酒店用品博覽城和信基豪泰酒店用品城租戶減免５０％租金及管理費，為期１個

月、瀋陽信基沙溪酒店用品博覽城和瀋陽信基沙溪國際家居用品博覽中心的租戶獲豁免１個月租

金及管理費，及信基大石傢俬城租戶獲減免５０％租金，為期兩個月。（ｗｈ）

