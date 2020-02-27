《日入而息》會德豐獲提私有化，新地少賺２５％，政府推１５幅地



《今天重點》﹡吳光正私有化會德豐（０００２０），分派九倉置業（０１９９７）及九倉

（００００４）股份加１２元，午後復牌；九倉明日復牌，控股股東持股量

將降至４７﹒９５％

﹡渣打（０２８８８）去年基本稅前盈利４２億美元，升８％，派末期股息

２０美仙；渣打去年淨息差減少７個基點，信貸減值增加２２％；渣打去年

大中華及北亞地區除稅前基本溢利升３％，本港升近４％

﹡新地（０００１６）中期純利１５４﹒１９億元，跌２５％，中期息

１﹒２５元；新地中期基礎溢利按年跌２﹒３％，物業銷售收益升１０％；

郭炳聯指若疫情持續較長時間，盈利在未來兩年將受影響

﹡政府下年度推１５幅住宅地，首季度兩幅涉１３７０伙；黃偉綸指官地非唯

一供應量，有信心今年達標；中環新海濱商改雙信封制招標，啟德３商地研

改用途

﹡陳茂波稱有國際評級機構認同政府推出逆周期措施；無須擔心樓價出現斷崖

式下跌；無需要分開處理派１萬元及警隊撥款；邀關愛基金援助新移民，警

隊可解釋資源需要



《即日市況》﹡人行擬定向降準內銀股炒上，港股先跌後反彈８２點收２６７７８



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒１％失三千，兩市成交連續７日破萬億



《美元匯價》﹡聯儲暫傾向維持利率不變，限制美匯跌幅；歐元最新報１﹒０９３６╱３９

，日圓最新報１１０╱１１０﹒０１



《公司業績》﹡渣打（０２８８８）去年基本稅前盈利４２億美元，升８％，派末期股息

２０美仙；渣打去年淨息差減少７個基點，信貸減值增加２２％；渣打去年

大中華及北亞地區除稅前基本溢利升３％，本港升近４％

﹡光大水務（０１８５７）去年純利升２３％，派末期息３﹒７４仙

﹡時計寶（０２０３３）中期純利按年跌１７﹒２％至９９７５萬元，不派中

期息

﹡銀娛（０００２７）全年少賺３％至１３０億元，派特別息４５仙；銀娛去

年經調整ＥＢＩＴＤＡ跌２％，博彩收益總額跌１２％

﹡新地（０００１６）中期純利１５４﹒１９億元，跌２５％，中期息

１﹒２５元；新地中期基礎溢利按年跌２﹒３％，物業銷售收益升１０％

﹡晉安實業（０２２９２）全年盈轉虧１﹒８６億元，不派末期息

﹡太平洋航運（０２３４３）全年少賺６５％，派末期息２﹒１仙

０﹒４１元

﹡中華汽車（０００２６）中期純利跌５６％至１﹒８５億元，連特別息派

１９﹒１元

﹡萬華媒體（００４２６）第三季度盈轉虧蝕８１﹒７萬元，不派息

﹡檳傑科達（０１６６５）全年純利升３１﹒４％，派息０﹒０１５元

﹡珩灣科技（０１５２３）去年純利１２０９萬美元增１４％，連特息派

７﹒６２港仙

﹡樂視網全年虧損擴大至１１２﹒８億，收入急跌近７成

﹡世界華文媒體（００６８５）第三季純利升９９﹒４％至３４０萬美元，不

派息



《公司資訊》﹡吳光正私有化會德豐（０００２０），分派九倉置業（０１９９７）及九倉

（００００４）股份加１２元，午後復牌；九倉明日復牌，控股股東持股量

將降至４７﹒９５％

﹡銀娛（０００２７）難以衡量疫情對財務影響，有能力派發特別息；關閉賭

場損失不會少，冀疫情受控後經濟回升

﹡沽空機構質疑聯想（００９９２）季度盈利數據，應收帳增速快於收入

﹡阿里巴巴（０９９８８）遭研究機構列入沽空名單，潛在跌幅高達兩成

﹡祈福生活服務（０３６８６）購入３０萬盎司銀條，涉３８９０萬元人民幣

﹡渣打（０２８８８）受疫情及經濟放緩影響，料今年收入增長低於中期目標

；短期內開始回購最多５億美元股份；首季將面臨挑戰，未有重組或裁員計

劃；需在完成出售Ｐｅｒｍａｔａ後再決定第二次股份回購；受疫情影響，

現時預測美國全年將減息兩次；渣打料疫情打擊首季業務，惟全年影響可控

﹡中國宏泰發展（０６１６６）旗下各園區及子公司已相繼復工

﹡百威亞太（０１８７６）疫情影響或持續至第二季，惟電商銷售大增

﹡綜藝節目製作商煜盛文化（０１８５９）明起招股，入場費３４０４元

﹡深藍科技（０１９５０）工廠已復工，疫情對業務無影響

﹡萬里印刷（０８３８５）斥資１５７萬美金購買機械

﹡中國銀行（０３９８８）擬發行２８﹒２億美元３﹒６厘境外優先股

﹡香港寬頻（０１３１０）持股管理人增至８７１名

﹡申萬宏源香港（００２１８）或向大股東出售證券經紀及基金管理業務

﹡德永佳（００３２１）成衣生產夥伴暫停營運，集團將設全資製衣廠



《國企紅籌》﹡京北辰實業（００５８８）附屬批出長沙項目工程，涉近７億元人民幣



《神州民企》﹡華南城（０１６６８）完成發行兩年期２﹒２５億美元優先票據



《中國要聞》﹡廣東表示今年完成４﹒８萬座５Ｇ基站建設

﹡外交部表示楊潔篪明天起訪日，首批疫情援助物資今運抵

﹡攜程梁建章稱裁員減薪非首選，五一或是旅遊業復甦點

﹡多家內地險企推出「復工復產企業疫情防控綜合保險」

﹡美國向中國製腐蝕抑制劑展開反傾銷調查

﹡華春瑩就美媒發表辱華標題文章向美方提出交涉

﹡八部委５月上海舉辦中國品牌發展國際論壇

﹡上海海關正全力幫助受疫情衝擊較大的重點行業

﹡長三角一體化示範區規上企業復工率達到９６﹒１％

﹡張江科學城５０個重點項目簽約開工，總投資３６４億

﹡人行逆回購８連停，今續零投放零回籠；疫情防控重點企業實際融資成本平

均１﹒２８％；疫情防控時期銀行流動性充裕，貨幣平穩運行；對普惠金融

服務達標銀行擇機定向降準；據報人行要求防疫專項再貸款利率不得低於

２﹒０５％；人行上海表示支農支小再貸款利率應不高於４﹒５５％

﹡內地口罩每日產能逾７０００萬個，醫用口罩突破３０００萬

﹡市場監管總局表示鼓勵各地減免個體工商戶房租

﹡國家移民管理局表示低風險地區全面恢復出入境窗口服務

﹡銀保監表示銀行為抗擊疫情提供信貸支持已超９５３５億

﹡歐盟貿易代表表示不可能與英國達成加拿大式貿易協議

﹡商務部表示將擴大電商進農村覆蓋面，加強電商扶貧建設；疫情影響有限，

多數外資對投資中國戰略未變；中國在全球供應鏈的地位不會因疫情影響而

變；對中小外企伸出援手，減保費率、允緩交保費；已啟新版全國和自貿區

外資准入負面清單修訂

﹡監測數據顯示八個城市首套房主流首付比例為兩成

﹡稅務局表示實行階段性減免企業社會保險費

﹡浦發銀行已對全國４９４戶防疫企業批復授信７１５億

﹡長三角１月企業信貸投放同比多增２４６７億元人民幣



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒２％，報１１２９２﹒１７點



《其他消息》﹡政府下年度推１５幅住宅地，首季度兩幅涉１３７０伙

﹡黃錦星料２０２３年為４０輛電動公共小巴進行路試

﹡譚文豪質疑高鐵香港段有嚴重保安漏洞

﹡深股通額度全日流走７２００萬億元；滬股通額度全日流走９﹒９億元，陸

股通淨流出逾３９億



《新冠肺炎》﹡全國昨確診４３３宗２９死，湖北以外再現雙位數確診

﹡鍾南山稱有信心４月底基本控制疫情；疫情首先出現在中國，但發源不一定

在中國；疾控中心地位低，若１２月初嚴防病人會大降

﹡本港今日新增１宗確診個案，累計９２宗

﹡據報中國要求莫斯科停止針對中國公民的歧視性措施

﹡一對中國夫婦因未有提供真實行蹤，遭新加坡當局起訴

﹡女釋囚突破武漢封城令返北京確診，中央湖北聯手徹查；官方辟謠表示離漢

回京釋囚「黃女士」非黃光裕二妹

﹡南韓急增３３４人確診，山東威海隔離南韓入境乘客；南韓單日新增逾

５００例確診，美韓聯合軍演延期

﹡傳美國疾控中心接獲首宗無旅行史確診個案

﹡王毅與日本外相通電，稱中國已向日提供醫療防護物資

﹡北京新增１０例確診病例，寧夏發現伊朗輸入個案；進京公路檢查站要嚴防

死守；北京電影院隔排隔座售票，觀眾需實名登記

﹡湖北潛江表示主動報告且首次確診病例獎１００００元

﹡大連表示外籍人士、短期旅行人員一律隔離觀察１４天

﹡廣東表示酒吧、ＫＴＶ、電影院等暫緩開放

﹡確診病例呈負數，湖北荊門市委書記和市長被予以誡勉

﹡佩洛西表示華府對新冠肺炎疫情的回應凌亂欠詳細

﹡武漢社區團購被指價格偏高，商務部表示加強供應保障



《預算迴響》﹡陳茂波稱有國際評級機構認同政府推出逆周期措施；無須擔心樓價出現斷崖

式下跌；無需要分開處理派１萬元及警隊撥款；邀關愛基金援助新移民，警

隊可解釋資源需要

﹡中銀香港對預算案表示歡迎，料對本港有正面作用

﹡世邦魏理仕表示推動香港中長期經濟發展欠力度

﹡永亨表示財政刺激較預期強，維持香港經濟增長預測不變

﹡利嘉閣按揭代理料選用十年定息計劃人士不會太多

﹡香港銀行學會表示歡迎預算案對金融服務業的支持和推動

﹡畢馬威表示應盡快派１萬以刺激消費，中期或需調整稅率

﹡惠譽表示財赤未損香港評級，但評級展望維持「負面」

﹡智慧城市聯盟歡迎政府逐步落實智慧城市發展措施

﹡貿發局表示歡迎政府撥款支持海外推廣，助港商開拓商機

﹡德勤表示多項稅務措施有助提升本港作為國際海運樞紐

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