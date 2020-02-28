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即市新聞

28/02/2020 07:46

《日出而作》美股全線低收逾４％，油價五連跌，微軟發盈警

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５７６６﹒６４　跌１１９０﹒９５點╱４﹒４２％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９７８﹒７６　跌　１３７﹒６３點╱４﹒４２％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８５６６﹒４８　跌　４１４﹒２９點╱４﹒６１％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　６７９６﹒４０　跌　２４６﹒０７點╱３﹒４９％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２３６７﹒４６　跌　４０７﹒４２點╱３﹒１９％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４９５﹒６０　跌　１８８﹒９５點╱３﹒３２％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９﹒６２，歐元兌美元１﹒１０００

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