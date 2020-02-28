《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５７６６﹒６４ 跌１１９０﹒９５點╱４﹒４２％
標普５００ ２９７８﹒７６ 跌 １３７﹒６３點╱４﹒４２％
納斯達克 ８５６６﹒４８ 跌 ４１４﹒２９點╱４﹒６１％
倫敦富時１００ ６７９６﹒４０ 跌 ２４６﹒０７點╱３﹒４９％
法蘭克福ＤＡＸ １２３６７﹒４６ 跌 ４０７﹒４２點╱３﹒１９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４９５﹒６０ 跌 １８８﹒９５點╱３﹒３２％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９﹒６２，歐元兌美元１﹒１０００
28/02/2020 07:46
《日出而作》美股全線低收逾４％，油價五連跌，微軟發盈警
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５７６６﹒６４ 跌１１９０﹒９５點╱４﹒４２％
標普５００ ２９７８﹒７６ 跌 １３７﹒６３點╱４﹒４２％
納斯達克 ８５６６﹒４８ 跌 ４１４﹒２９點╱４﹒６１％
倫敦富時１００ ６７９６﹒４０ 跌 ２４６﹒０７點╱３﹒４９％
法蘭克福ＤＡＸ １２３６７﹒４６ 跌 ４０７﹒４２點╱３﹒１９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４９５﹒６０ 跌 １８８﹒９５點╱３﹒３２％
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