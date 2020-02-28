【放榜懶人包】藍籌股業績╱焦點╱投資評級，一表盡掌握

【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱焦點╱大行投資評級（截至２８╱２ １４：３０）



上市公司 稅後虧盈 升╱跌 每股虧盈 派息

（億元） （％） （元） （仙）

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金融股

港交所 （００３８８） ９３．９１ ０．８５ ７．４９ ２．９９元●



焦點 ：日均成交額跌１９％╱收入及其他收益升３％創新高╱滬深港通收入及其他收益升

４９％創新高

大行觀點：野村：對長期增長前景保持樂觀╱大和：ＦＩＣＣ業務將成推動未來收益的結構性

因素╱目標價２６０－３２２．７元



公用股

公用股

中電控股（００００２） ４６﹒５７ －６５．６０ １．８４ １．１９元︿



焦點 ：派息穩定增長╱澳洲業務營運盈利大幅下跌╱將大幅增加使用天然氣發電

大行觀點：大摩：業績符合預期，料今年現金盈餘下降╱野村：有信心能提供穩定股息╱美銀

美林：營運盈利遜於預期╱目標價８５－１０２元



地產股

信置 （０００８３） ２７．８０ －１１．１８ ０．４０ １４．００



焦點 ：中期基礎溢利升近１５％╱物業銷售跌１２％至１８．８７億元╱總租金收入增

０．５％

大行觀點：大和：充足現金流可應對挑戰╱大摩：今年有５個住宅項目推出，料需時銷售╱

高盛：物業銷售利潤勝預期╱目標價１１．５－１５．２元



地產股

新地 （０００１６） １５４．１９ －２４．７０ ５．３２ １．２５元



焦點 ：中期基礎溢利跌２．２６％╱物業銷售收益１６２．０８億元╱租金收入增長３％

╱未來２年賣樓及盈利或因疫情有負面影響

大行觀點：大和：租金收入及物業銷售進展順利可應對挑戰╱瑞信：短期有挑戰但長期仍有優

勢╱大摩：香港租金收入增長具韌性╱目標價１４９．４－１５６．８元



濠賭股

銀娛 （０００２７） １３０．４２ －３．００ ３．０１ ４５

（特別息）



焦點 ：博彩收益總額跌１２％╱貴賓廳收益總額跌２６％╱中場收益總額升６％

大行觀點：富瑞：放寬旅遊簽證限制前或保持疲弱╱花旗：看好公司擴張計劃╱大和：中場業

務明顯遜於市場╱中金：路氹三期計劃或因疫情延遲開業╱

目標價５３﹒８－６９元

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＊港元計算

＃人民幣計算

＠美元計算

●第二次中期息

︿第四次中期息



由２月１７日至２月２１日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱２月２１日

１５：２８刊發的首輯【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃ

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（經濟通新聞部╱經濟通資料研究部）

