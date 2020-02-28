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28/02/2020 16:19

【放榜懶人包】藍籌股業績╱焦點╱投資評級，一表盡掌握

　　【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱焦點╱大行投資評級（截至２８╱２　１４：３０）　　

　上市公司　　　　　　　　　　稅後虧盈　　　　升╱跌　　　每股虧盈　　　派息　
　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　　　（％）　　　　（元）　　　（仙）　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　金融股　
　港交所　（００３８８）　　　９３．９１　　　０．８５　　　７．４９　２．９９元●　
　
　焦點　　：日均成交額跌１９％╱收入及其他收益升３％創新高╱滬深港通收入及其他收益升
　　　　　　４９％創新高　
　大行觀點：野村：對長期增長前景保持樂觀╱大和：ＦＩＣＣ業務將成推動未來收益的結構性
　　　　　　　　　因素╱目標價２６０－３２２．７元　
　
　公用股
　公用股
　中電控股（００００２）　　　４６﹒５７　－６５．６０　　　１．８４　　１．１９元︿
　
　焦點　　：派息穩定增長╱澳洲業務營運盈利大幅下跌╱將大幅增加使用天然氣發電　
　大行觀點：大摩：業績符合預期，料今年現金盈餘下降╱野村：有信心能提供穩定股息╱美銀
　　　　　　美林：營運盈利遜於預期╱目標價８５－１０２元　

　地產股　
　信置　（０００８３）　　　２７．８０　　－１１．１８　　　０．４０　１４．００　
　
　焦點　　：中期基礎溢利升近１５％╱物業銷售跌１２％至１８．８７億元╱總租金收入增
　　　　　　０．５％　
　大行觀點：大和：充足現金流可應對挑戰╱大摩：今年有５個住宅項目推出，料需時銷售╱
　　　　　　高盛：物業銷售利潤勝預期╱目標價１１．５－１５．２元　

　地產股　
　新地　（０００１６）　１５４．１９　　－２４．７０　　　　５．３２　　１．２５元　
　
　焦點　　：中期基礎溢利跌２．２６％╱物業銷售收益１６２．０８億元╱租金收入增長３％
　　　　　　╱未來２年賣樓及盈利或因疫情有負面影響　
　大行觀點：大和：租金收入及物業銷售進展順利可應對挑戰╱瑞信：短期有挑戰但長期仍有優
　　　　　　　　　勢╱大摩：香港租金收入增長具韌性╱目標價１４９．４－１５６．８元　

　濠賭股　
　銀娛　（０００２７）　１３０．４２　　　－３．００　　　　３．０１　　　　４５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（特別息）　
　
　焦點　　：博彩收益總額跌１２％╱貴賓廳收益總額跌２６％╱中場收益總額升６％
　大行觀點：富瑞：放寬旅遊簽證限制前或保持疲弱╱花旗：看好公司擴張計劃╱大和：中場業
　　　　　　務明顯遜於市場╱中金：路氹三期計劃或因疫情延遲開業╱
　　　　　　目標價５３﹒８－６９元
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　＊港元計算　
　　＃人民幣計算
　　＠美元計算　
　　●第二次中期息
　　︿第四次中期息
　
　　由２月１７日至２月２１日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱２月２１日
１５：２８刊發的首輯【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃ
ｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｃａ
ｔｅｇｏｒｙ＝ｓｐｅｃｉａｌ＆ｎｅｗｓｉｄ＝１２６９２

（經濟通新聞部╱經濟通資料研究部）

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