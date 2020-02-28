《窩輪匯智－劉嘉輝》如何找到絕世好「輪」

《窩輪匯智》港股下試兩萬六，早前熱炒的ＡＴＭ概念終迎來近期較大調整，並吸納不少資

金入場博反彈，特別是騰訊（００７００）及阿里（０９９８８），可謂市場上的吸金皇，街貨

量保持高企。

大行維持對阿里看好的評級，指市場對新鮮食品和日用品的需求大增，有助帶動天貓超市業

務，維持對公司「買入」投資評級，目標價２７４元，繼續為行業首選股。不單止大行對其看法

樂觀，若有留意窩輪市場的成交情況，不難發現阿里相關窩輪的成交量過去一周一直於個股中排

第一。截至２月２８日的一周成交數字，阿里相關窩輪成交為８１﹒４億元，高於騰訊的

６５﹒２億元及第三位美團點評的２８﹒４億元，連次序也跟ＡＴＭ一樣。而隨近日阿里股價反

覆下試２００元位置，陸續有資趁低吸納，認購證直至２月２７日連續５天流入超過１﹒４億元

。

市場上的相關窩輪眾多，在云云股每之中，如何選擇合適的產品應市？首先，投資者可別單

看成交，因為個別輪證交投高低很多時候受市場供求等影響，不一定能代表產品的本身質素。相

反，交投低的產品亦絕對不代表其表現會較次。

選擇輪證，首先投資者要對正股的走勢及時機有看法，並因應本身睇法如正股甚麼時候能升

或跌到甚麼價格的產品，方能以合適的條款產品來捕捉正股升跌幅。定好觀點後，便可對市場上

不同發行人的類近條款產品作比較，例如引伸波幅的定價及穩定性，日內開價質素及買賣盤的差

價及大小、街貨量高低等多個角度去分析。

一般而言，於類同條款的產品中，投資者希望找到引伸波幅定價較低及穩定的產品之餘，亦

應選擇街貨量少的產品以減低供求因素對其價格的影響，以及日內發行人提供流通量的多少亦相

當重要。下周再講。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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