《選股情報－石鏡泉》暗中移動

《選股情報》昨日（２７日）期指結算，恆指升了８２點，２月期指跌了２６點。３月期指

呢？升了１３１點，這一對比，說明甚麼？

如果期指是恆指的開路先鋒，似乎啟示，今天（２８日）的期指應升，會升見２７０或以上

？恆指的１００天平均線在２７２３８，恆指一旦企此１００天平均線上，則２月２７日的

２６４１９，與２月３日的２６１４５，可能形成個雙底的雛型。至於能不能再上破２月１７日

的２８０５５，這可以是雙底的頸線，再一旦上破就是確認雙底，上望２９９６４！

形態分析是這樣估，成事否不是任何一個人可以估了算，市場是眾人力量，今時尚要加上新

冠病毒的力量，而新冠病毒的力量，又要一分為二，有中國的，有中國以外的。中國新冠病毒受

控之時，中國以外的新冠病毒可能正急速擴散。Ａ股、港股能否風光這邊獨好，應是３月份恆指

的偉大任務。



＊中移動表現落後合情理＊



大市暗中移動下，中移動（００９４１）這隻大落後股，是有留意價值的。在５Ｇ大浪下，

中移動是有其必然的地位，中移動是網絡商，５Ｇ的先頭鋪設沒他份，手機沒他份，也只有在鋪

了５Ｇ網絡，人人買了５Ｇ機後，才有他份，是屬於「遲發戶」，近日表現落後，也屬必然。

但一如大市的暗中向雙底移動一樣，中移動亦可以成個雙底。２月４日的６３﹒１５元，昨

日的６２﹒４０元，可以是這兩個雙底的底。

據《經濟通》數據，中移動預期市盈率為１１﹒１倍，預期周息率為４﹒９％，在一個未來

兩年都是個減息的年代，６３元的中移動是退可守的。

３月會否整固？上月（以去年１２月低位上升計）是整固，下月，仍要日日觀望，因為今時

疫情在變，美國市場也在變。

中港市場基本跌了，整固了兩年，除有特大利淡，再下的機率較細。但美股近周仍在創新高

，是位高勢危，美、港股市雖然近年來有點脫勾，但還是藕斷絲連，不會不受影響的。

一言括之，謹慎地樂觀。



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

