《專家之言－張穎群》港股若回落至２６０００，吸納低估值股份

《專家之言》日本、南韓、意大利等國家之疫情急劇擴散，確診人數亦急劇增加；中東伊朗

受感染死亡人數更大幅上升，再傳入鄰近地區，並觸發全球金融市場出現恐慌，而引爆出一埸小

型股災。歐洲股市全面跟跌，為近４年來最差的表現。意大利股市曾單日跌６％。美股曾連續第

五日大幅下挫，失守２７０００大關。

周內美股全面急挫，雖然是憂慮疫情大幅擴散，但跌勢如此急劇，似借勢調整居多。在年初

的凌厲升勢，基金經理及投資者，也沒有人曾經想過美股可以在如此短時間，而出現如此大的跌

幅，略浮現恐慌的心態。債券市場再度成為資金避難所，多個年期的國債息率再次齊創出歷史低

位。３０年期曾跌穿１﹒８厘水平，低見１﹒７８７厘，１０年期息率逼近１﹒３厘，低報

１﹒３０２厘，並繼續出現３個月及１０年期孳息率倒掛的現象。市場擔心經濟轉差，並憧憬聯

儲局會減息救經濟。美匯指數亦趁機回調至９９水平。



＊開放債市吸資金，成交增加利升勢＊



現時中國債券市場僅向證券、基金及期貨等企業開放。上周財政部及人民銀行聯合公布，批

准商業銀行及保險公司，可以在國債市場參與交易。首批可參與的銀行包括工行、農行、中行、

建行及交行等五大國有銀行，也印證金融市場會適時加大開放。銀行及保險業齊投資債券市場，

能夠在風險管理上作出平衡，也可以吸引更多資金流入，對增加市場之流通量或增加交易額，都

有莫大的裨益。投資者估計，在未來的日子，將會再批准境外機構投資者參與。

近日國內企業要復工稍見困難，部分地區先要經批准始可以復工。先要遞交多份證明文件以

供審批，包括飯堂、宿舍及工廠的防疫工作進展如何。多個城市仍在封城和封路，工人未能到位

復工。企業要預備口罩給員工，搜購亦見困難。如有員工染上，僱主要承擔全部責任，包括賠償

金錢。物流更見困難，因封路措施，多個地方設有關卡，一個不通，已經停頓。欠缺現金流，難

買貨，更難支付薪金。相信中央政府要先解決好問題，始可再談復工復產。

美股連續急挫多日，Ａ股市場未見影響，深證及創業板更曾連升３日。而兩市成交更第五日

突破萬億元人民幣。日前超越１﹒４萬億元人民幣，為自２０１５年８月以來最高成交額。相信

主要原因為國內疫情似逐步受控，新增個案日見減少，更有個別地區出現零個案。加上各地陸續

開始復工。



＊恆指加入新經濟，有利北水續支持＊



恆生指數公司公布，恆生指數維持５０隻不變。國企指數加入海螺創業（００５８６）及舜

宇光學（０２３８２），剔除人保（０１３３９）及中國中車（０１７６６），繼續維持５０隻

不變。新加入可供北水買入的股票有中手游（００３０２）、雅生活（０３３１９）、維達

（０３３３１）、保利物業（０６０４９）、滔博（０６１１０）及中國飛鶴（０６１８６）等

。主要以新經濟及物業管理公司為主。

港股近日受惠北水續流入支持，並未受美股大幅下滑所影響，當中以ＡＴＭ（騰訊、阿里巴

巴及美團）、晶片、手機製造及５Ｇ等板塊最受追捧。也相信恆指見低位後能企穩，可以吸納互

聯網科技及５Ｇ概念的股份。主要為內地推行５Ｇ已定為不變的事實。在疫情中，晶片及軟件股

所受的影響最細，亦為北水最熱捧的股份。

恆指在農曆新年前夕，受惠內地放水而急速上升，更曾升破２９０００，高見２９１０１，

之後雖然曾低見２６３１２，但已很快重上２８０００。但短短一周，已準備再試２６０００關

口，時間之短，速度之快，也未曾想過，原來疫情之影響力可以如此厲害。內地確診個案已略見

回順，而康復出院人數亦相繼增加，相信疫情很快就可以受控。如港股回落至２６０００附近，

就要留意估值較低、跌幅過大或不受疫情影響之股票，試趁低吸納。

《華盛証券 張穎群》

