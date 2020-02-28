壹傳媒創辦人黎智英被捕，涉８３１非法集結及２０１７年恐嚇記者

《經濟通通訊社２８日專訊》警方港島總區重案組探員早上約７時半，到壹傳媒
（００２８２）創辦人黎智英位於何文田嘉道理道的獨立屋寓所調查，及後將他拘捕。戴上口罩
的黎智英被帶上警方車輛，帶到九龍城警署進作一步調查。
據了解，警方將就黎智英涉嫌於前年６月恐嚇《東方日報》記者作出檢控，並就其去年８月
３１日涉嫌參與非法集結錄取口供。（ｃａ）
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