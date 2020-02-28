道指再跌千點，港股低開５２９點報２６２４９點，國指挫２２０點

《經濟通通訊社２８日專訊》美國出現首宗懷疑社區傳播的新冠肺炎病例，觸發市場恐慌拋

售，隔晚美股再度血洗，道指一度跌逾千點，拖累亞洲股市繼續下挫，日經跌６５３點，台北加

權指數跌１４１點，港股亦難獨善其身，今早亦低開５２９點。各股方面，中石油（００８８３

）造大行唱淡，今早低開４﹒４７％且為開市表現最差藍籌；美國科技股隔晚回吐，本港手機設

備股亦受壓，「孖寶」瑞聲（０２０１８）及舜宇（０２３８２）低開近４％及逾３％。恆生指

數開報２６２４９點，跌５２９點或跌１﹒９８％，主板成交２７﹒９２億元。國企指數報１０

３７２點，跌２２０點或跌２﹒０８％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒９３％，報５３﹒３５元；港交所（００３８

８）跌１﹒６９％，報２５６﹒４元；騰訊（００７００）跌１﹒９５％，報３９１﹒４元；中

移動（００９４１）跌１﹒２６％，報６２﹒６元；友邦保險（０１２９９）跌２﹒３７％，報

７６﹒３元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中海油 （００８８３） １０﹒６８元 跌４﹒４７％

瑞聲科技（０２０１８） ５２﹒５０元 跌３﹒９３％

吉利汽車（００１７５） １４﹒１８元 跌３﹒８０％

舜宇光學（０２３８２） １２４﹒００元 跌３﹒０５％

碧桂園 （０２００７） １０﹒３８元 跌２﹒９９％



創科實業（００６６９） ６５﹒００元 跌２﹒９９％

恆隆地產（００１０１） １７﹒２４元 跌２﹒９３％

萬洲國際（００２８８） ８﹒０５元 跌２﹒９０％

申洲國際（０２３１３） ９７﹒００元 跌２﹒６６％

石藥集團（０１０９３） １７﹒７６元 跌２﹒６３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

