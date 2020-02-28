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即市新聞

28/02/2020 17:00

《盤後部署》港股上演二萬六攻防戰，可考慮開好倉博反彈

　　《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股再遭血洗，投資者錯判疫情走勢，觸發美股連日調整
，四日累計跌逾３０００點，拖累環球股市表現，港股亦無可避免再度下瀉，今早低開５２９點
跌幅度逐步擴大，盤中一度跌超過７８９點，失守二萬六關且低見２５９８９點，四大重磅股包
括騰訊（００７００）、匯控（００００５）、友邦（０１２９９）及中移動（００９４１）分
別跌逾２至３％，恆指尾市跌幅輕微收窄並重上二萬六，最終恆生指數收報２６１２９點，跌
６４８點或跌２﹒４２％，主板成交１６８１﹒９３億元。國企指數報１０３０２點，跌２９０
點或跌２﹒７４％。
　　內地股市同樣受外圍影響而大瀉，上證綜合指數報２８８０點，跌１１１點或跌３﹒７１％
；深證成分指數報１０９８０點，跌５５３點或跌４﹒８％。兩市合共成交１１２９５億元，為
連續第８天突破萬億大關。

＊美股創史上最大跌幅，英國大量出口黃金惹關注＊

　　美股四日內累積逾３０００點跌幅，亦同時創下單日最大跌幅，而標普５００指數於２月
１９日創過歷史新高位後，累積跌幅達一成二，華爾街金融危機令投資者恐慌，其中ＶＩＸ恐慌
指數現急升四成二至３９﹒１６水平；另一方面，投資者關注聯儲局將以減息支撐股市，美元近
日下挫令間接令歐元抽升。有分析指，新型冠狀病毒疫情嚴重，令華爾街交易員同樣擔心，國債
利率有機會重返金融危機時代，１０年期及３０年期國債最壞情況可能會貼近「０息」水平，目
前１０年期國債收益率創紀錄新低，報１﹒２１６厘，３０年債報１﹒７１６厘。
　　另一方面，英國黃金出口暴升亦惹起投資者關注，數據顯示２０１９年１１月，英國黃金出
口量按月升８５６％，１２月環比再增加１０３％，按季升幅達１０倍，爆炸式出口量為英國
ＧＤＰ增加約１３０億英鎊，相當於拉脫維亞國家的生產總值。有分析指出，不派除可能是英國
央行預備脫歐前的動作，假如資金逃離英鎊進入黃金市場，央行可能會拋出更多黃金儲備，以穩
定英鎊貨幣市場。而英國是傳統的黃金交易市場，目前倫敦貴金屬結算公司及英國央行的４００
盎司金條交易量佔全球７０％，不過通常黃金調動欠缺透明度，所以，英國市場的這種大動作究
竟為何仍無法確定。

＊道期盤中曾跌４００點，今晚美股或再尋底＊

　　正當港股反覆下試時，美國道期在股票市場收市後曾一度下跌４００點，低見２５１２１點
水平，預料美股今晚走勢會繼續向下，跌幅難以預計。港股方面，相信二萬六關口有一定支持，
下周一高開機會頗大，考慮到近期金價高企，英國輸出大量黃金儲備降溫，資金有機會回流香港
市場，投資者可以考慮繼續以好倉博反彈為主，但不建議過夜，因美股走勢難以預測，對港股構
成一定程度壓力；一旦失守二萬六，港股有機會下試二萬四千點，投資者要多加留意。（ｕｌ）

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