《經濟通通訊社２８日專訊》日本首相安倍晉三周四（２７日）宣布，所有學校從由下周一
（２日）開始停課，涉及全日本所有小學、初中、高中及特殊學校，導致約１３００萬名學生停
課至少一個月。
安倍強調，將兒童的安全和健康擺在首位，希望停課可以降低兒童和教師長時間聚集，繼而
發生大規模感染的風險。
早前外界嚴厲批評安倍，日本政府本周應在新增病例攀升之際，採取更多緊急舉措，但安倍
僅要求取消或推遲未來兩周的體育及文化活動。（ａｌ）
28/02/2020 08:53
【新冠肺炎】日本下周開始停課，惟外界批評安倍反應遲緩
《經濟通通訊社２８日專訊》日本首相安倍晉三周四（２７日）宣布，所有學校從由下周一
（２日）開始停課，涉及全日本所有小學、初中、高中及特殊學校，導致約１３００萬名學生停
課至少一個月。
安倍強調，將兒童的安全和健康擺在首位，希望停課可以降低兒童和教師長時間聚集，繼而
發生大規模感染的風險。
早前外界嚴厲批評安倍，日本政府本周應在新增病例攀升之際，採取更多緊急舉措，但安倍
僅要求取消或推遲未來兩周的體育及文化活動。（ａｌ）
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