《經濟通通訊社２８日專訊》英國首相約翰遜周四（２７日）表示，如果今年６月英國與歐
盟未能達成貿易協議，將離開談判桌，準備硬脫歐。
約翰遜亦宣布下一階段英國脫歐談判的談判授權，與歐盟早前發表的內容接近，主要差異在
於英國將在多大程度上必須遵守歐盟法規、協議構建和治理方式、英國將向其他國家的捕魚船隊
，提供何種水域使用權。
英國內閣大臣戈夫亦表示，希望與歐盟建立最佳的貿易關係，但達成協議之際，絕不會用主
權交換。（ａｌ）
28/02/2020 09:09
【英國脫歐】約翰遜限今年中前與歐盟達貿易協議，否則準備硬脫歐
《經濟通通訊社２８日專訊》英國首相約翰遜周四（２７日）表示，如果今年６月英國與歐
盟未能達成貿易協議，將離開談判桌，準備硬脫歐。
約翰遜亦宣布下一階段英國脫歐談判的談判授權，與歐盟早前發表的內容接近，主要差異在
於英國將在多大程度上必須遵守歐盟法規、協議構建和治理方式、英國將向其他國家的捕魚船隊
，提供何種水域使用權。
英國內閣大臣戈夫亦表示，希望與歐盟建立最佳的貿易關係，但達成協議之際，絕不會用主
權交換。（ａｌ）
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