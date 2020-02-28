【英國脫歐】約翰遜限今年中前與歐盟達貿易協議，否則準備硬脫歐

《經濟通通訊社２８日專訊》英國首相約翰遜周四（２７日）表示，如果今年６月英國與歐

盟未能達成貿易協議，將離開談判桌，準備硬脫歐。

約翰遜亦宣布下一階段英國脫歐談判的談判授權，與歐盟早前發表的內容接近，主要差異在

於英國將在多大程度上必須遵守歐盟法規、協議構建和治理方式、英國將向其他國家的捕魚船隊

，提供何種水域使用權。

英國內閣大臣戈夫亦表示，希望與歐盟建立最佳的貿易關係，但達成協議之際，絕不會用主

權交換。（ａｌ）

