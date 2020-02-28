《經濟通通訊社２８日專訊》據路透社引述兩位不具名官員報道指，華府考慮據《國防生產
法》動用特殊權力，提高國內防護口罩及防護服的生產，抗擊新冠肺炎。
美國衛生部長艾薩表示，前往中國開展疫情研究的美國國立衛生研究院（ＮＩＨ）、美國疾
病控制與預防中心官員認為，可以透明地在中國獲取數據。
另外目前有至少４０個公共衛生實驗室能夠使用試劑進行檢測，美國疾控中心目前已經檢測
３６２５個樣本，早前加州的病例可能是美國第一宗社區傳播的病例。（ａｌ）
28/02/2020 10:02
【新冠肺炎】傳華府考慮動用特殊權力，提高口罩等防護用品產量
《經濟通通訊社２８日專訊》據路透社引述兩位不具名官員報道指，華府考慮據《國防生產
法》動用特殊權力，提高國內防護口罩及防護服的生產，抗擊新冠肺炎。
美國衛生部長艾薩表示，前往中國開展疫情研究的美國國立衛生研究院（ＮＩＨ）、美國疾
病控制與預防中心官員認為，可以透明地在中國獲取數據。
另外目前有至少４０個公共衛生實驗室能夠使用試劑進行檢測，美國疾控中心目前已經檢測
３６２５個樣本，早前加州的病例可能是美國第一宗社區傳播的病例。（ａｌ）
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