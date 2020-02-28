【新冠肺炎】特朗普指防疫工作難以置信，彭斯挑選愛滋病專家抗疫

《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統川普周四（２７日）表示，美國僅有１５人感染新冠
肺炎，而不是數千人，而大部分人已經好轉，華府在阻止疫情擴散所做的工作令人難以置信。
美國副總統彭斯辦公室周四亦宣布，已挑選國務院處理愛滋病問題的官員Ｄｅｂｏｒａｈ
Ｂｉｒｘ加入新冠肺炎應對小組。他曾負責監管與愛滋病相關的人道援助項目，亦曾擔任美國疾
控中心全球愛滋病部門負責人。（ａｌ）
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