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28/02/2020 08:51

【新冠肺炎】海洋公園行政人員下月減薪三分一，其餘員工放無薪假

　　《經濟通通訊社２８日專訊》在新冠肺炎疫情影響下，已暫停開放逾一個月的海洋公園宣布
，自三月一日起實施節約成本緊急措施，所有行政級人員減薪三分一，其餘員工每月放四至八日
無薪假。　
　　通告亦指出，助理行政級人員放每月八天無薪假，其他員工按職級，分別放６天或４天無薪
假。員工的月薪以及薪金有關的福利會被相應扣減，措施適用於所有全職合約員工。措施會實施
至另行通告，公司期望各員工支持及配合，待公園全面開放後，董事局和管理層將審視這些措施
。（ｙｋ）

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