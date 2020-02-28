Ａ股急挫，拖累港股跌７３４點報２６０４４，創逾兩個月低

《經濟通通訊社２８日專訊》隨著新型肺炎疫情在全球持續蔓延，隔晚美股全線瀉逾４％，

落入技術調整區，亞太地區股市今日早段亦顯著回落。港股今日低開逾５００點後走勢反覆，Ａ

股亦急挫，且跌幅逐步擴大，拖累港股亦急瀉逾７００點，現報２６０４４，跌７３４點或跌２

﹒７４％，創自去年１２月初以來新低，主板成交６８７﹒３６億元。國企指數報

１０２７２，跌３２０點或跌３﹒０２％。

隔晚蘋果股價再受挫，兩大手機設備股藍籌齊插水，瑞聲科技（０２０１８）滑

７﹒１４％，報５０﹒７５元，暫為最差表現藍籌。舜宇光學（０２３８２）跌４﹒５３％，報

１２２﹒１元。疫情發現難以預測，出口股創科實業（００６６９）挫５﹒８２％，報６３﹒１

元；萬洲國際（００２８８）亦走低４﹒４６％，報７﹒９２元。

重磅股亦全線捱沽，匯控（００００５）跌２﹒３９％，報５３﹒１元；騰訊（００７００

）跌３﹒２６％，報３８６﹒２元；港交所（００３８８）跌３﹒６８％，報２５１﹒２元；友

邦（０１２９９）跌２﹒５６％，報７６﹒１５元；中移動（００９４１）跌３﹒６３％，報６

１﹒１元；建行（００９３９）跌２﹒０２％，報６﹒３１元。

Ａ股回吐，上證綜合指數報２８９２，跌９９點或跌３﹒３１％，成交２５２３﹒５０億元

人民幣。深證成份指數報１１０３３，跌５００點或跌４﹒３４％，成交４１５７﹒４０億元人

民幣。



表列港股十大跌幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技（０２０１８） ５０﹒７５元 跌７﹒１４％

吉利汽車（００１７５） １３﹒７４元 跌６﹒７８％

創科實業（００６６９） ６３﹒１０元 跌５﹒８２％

中信股份（００２６７） ８﹒５６元 跌５﹒４１％

九倉置業（０１９９７） ３５﹒７５元 跌５﹒１７％



中海油 （００８８３） １０﹒６４元 跌４﹒８３％

舜宇光學（０２３８２） １２２﹒１０元 跌４﹒５３％

恆隆地產（００１０１） １６﹒９６元 跌４﹒５０％

萬洲國際（００２８８） ７﹒９２元 跌４﹒４６％

石藥集團（０１０９３） １７﹒４８元 跌４﹒１７％

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（ｙｋ）

