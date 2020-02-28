【月結－疫市尋底】美股血洗港股受罪，整月跌１８２點

《經濟通通訊社記者李皆穎、張澤慧及鄧經書２８日報道》港股本月走勢風高浪急，受疫情

影響，上月恆指累積跌近二千點後，於本月開始反彈，惟月中全球各地出現病例，亞洲及歐洲有

擴散跡象，加上美股道指於月尾數日之間血洗逾三千點，港股亦無可避免受罪，最終全月幾乎打

和，僅跌１８２點。



＊港股本月先走高後回吐，波幅高達２０６６點＊



內地因疫情爆發關係，將春節假期延長，市傳中國將推出各項「暴力救市」措施，加上內地

肺炎藥品於研發有突破情況，令港股於本月首周低位反彈１０９１點。進入次周，港股維持升幅

，除了因為市場開始消化疫情相關消息之外，聯儲局主席鮑威爾對美國經濟前景充滿信心，提振

全球股市，港股整周升４１１點，重上牛熊線。

第三周市場開始以人行放水為炒主題，其中ＬＰＲ下調１０點子，令市場氣氛一度炒高，惟

匯控（００００５）放榜後成績強差人意，加上日韓新增肺炎確診個案大增，拖累大市整周下跌

５０６點。而本周美股成環球焦點，由於投資者錯判疫情形勢，三大指數遭血洗，道指在本周一

至周四（２４日至２７日）下瀉３２２５點，觸發港股跟隨跌勢，恆指本周跌１１７８點。

總結港股２月幾乎打和，全月累跌１８２點或０﹒６９％，高低波幅達２０６６點，最高見

２８０５５點，最低見２５９８９點。

國指整個月份在１０１８８至１１００５之間波動，最終收報１０３０２點，全月升６１點

或０﹒６％。



＊張智威：疫情一日未完，港股仍受制二萬八關＊



信誠證券聯席董事張智威對《經濟通通訊社》表示，相信新冠肺炎疫情不會很快結束，隨著

日韓及歐洲地區病例的增加，美國聯儲局減息的機會會很大。受疫情的拖累本月美股已大幅度下

挫，加上今年是美國大選年，現屆政府會更努力做好經濟。因此在多重誘因下，料聯儲局會一改

「改變貨幣政策言之尚早」的較鷹派態度，從而轉鴿。他更指，若聯儲局一旦減息，會向市場釋

放好信號，對港股會有一定支持，故相信不會跌得太深。

另一方面，財政司司長陳茂波發表新一年的《財政預算案》，其中更斥逾１０００億元緩解

本地經濟，撐本地消費。張智威表示，雖香港政府已有多個紓緩本港經濟的措施，但疫情一日未

完，料今年上半年本港經濟仍然疲弱。

他亦指，現時香港經濟與內地經濟有較深的關聯，內地雖在疫情上面有所控，但經濟活動尚

未完全恢復，仍會造成拖累。加上港股在３月會進入業績期，從最先交出業績的匯控

（００００５）來看，市場對之後公布的藍籌股業績有保留，料港股會受到壓制。對於３月港股

的走勢，料仍會主要受到疫情左右，高位於２８０００點見明顯阻力，支持位看上年１２月及今

年２月的兩次低位２６１００點。



＊聶振邦：港股大跌後升，或是吸引散戶入場手法＊



富途證券證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，聯儲局最快７至９月才減息，因早前

局方已經重申暫不減息的立場，相信其政策不會朝令夕改。歐洲方面，他指由於目前意大利的新

冠肺炎病例大幅增加，而該國是歐元區第四大經濟體，疫情或會進一步拖垮歐洲的經濟。他指出

，由於歐洲央行已採取負利率政策，歐洲央行或改用「量化寬鬆」的貨幣政策解決，估計今年第

二季會進行。

他認為目前香港經濟較差，預期短期不會突然惡化，但要視乎本地肺炎疫情會否突然加重。

若然未來樓價再下跌令更多負資產出現，香港經濟狀況一定比現在更差。

他認為，恆指短期最低跌至二萬六關有支持，因目前的跌幅已大部分反映疫情的影響。他指

假如疫情在外國擴散得更廣，令美股再出現更多調整，恆指有可能受影響短期最深調整至

２５５００點水平。除非有特別利好消息，否則短期２７０００關會成阻力。由於昨日（２７日

）是期指結算日，而近期港股都見大跌後一定回升，他料此或是大戶吸引散戶入場，到下月便一

舉夾好倉，到時大戶淡倉的獲利便更豐厚，故對３月的開局不太樂觀。

