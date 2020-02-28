【月結－疫市尋底】專家對內房基建看法各異，惟一致看好新經濟股

《經濟通通訊社記者李皆穎、張澤慧及鄧經書２８日報道》傳統３月份業績期即將進入，預

料股市波動且難以猜測，專家們對於早前內地調低ＬＰＲ利率各有看法，因此３月份選股方向亦

略有不同，惟兩位異口同聲表示，新經濟股將繼續有炒作，可考慮買入。



＊人行或視乎情況全面降準，支持企業刺激經濟＊



富途證券證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，內地會採取定向降準以支持微型企業

以防債務違約，若經濟情況再惡化中央或會全面降準，因為最近的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）

下調目前未見對經濟有太大改善。但全面降準機會較低因會令通脹率上升。此外，中央或會在３

月再實行逆回購政策，規模或超過萬億元。他估計４月開始內地部分城市天氣回暖或有助控制疫

情，當時內地復工率或會全面復工。

人行副行長曾表示，近期要動態調整定向降準政策，信誠證券聯席董事張智威認為本次疫情

對中國經濟的影響甚大，人行僅進行定向降準或不夠，他對《經濟通通訊社》指出，人行很大可

能還會進行全面降準，而中央應該還會出台一些優惠政策，重點支持行業發展，特別是本次疫情

中受重挫的零售業。另外，中央要求實行分區分級復工，目前復工率只有三成。他相信到３月復

工率會逐漸上升，有利推動內地經濟復甦，但對復工後疫情或出現反彈存隱憂，因在２００３年

沙士時期也出現反彈的情況。



＊張智威：吸納基建股好時機，潤泥上望１１元＊



中國歷來就經常被外國稱為「基建狂魔」，在本次疫情中中央更是多次推基建項目復工。張

智威認為，現時選擇吸納水泥、重機等基建相關的股份是一個好選擇。他指以往中國就很喜歡用

基建來谷經濟，加上本次疫情令中國經濟活動停滯超１個月，對經濟的影響真的很大。因此，他

建議可以在現價（約９元附近）吸納華潤水泥（０１３１３），認為該股由之前的高位回落到現

價，回調幅度已足夠，上望１１元。

聶振邦反而不太看好基建股走勢，他相信短期或因市場憧憬中央出台推基建政策而炒起，但

只屬於「炒憧憬」。他相信以中線看其賺錢渠道與內房股是互為的，房地產市場不景氣基建股亦

難以受惠，故目前不建議部署相關板塊。



＊聶振邦：年中才開始再關注內房，物管更吸引＊



對於近期內房看法，聶振邦指中央普遍做法是每年８月先出政策支持內地樓市；而傳統５至

６月是內房的還債高峰期，到時中央或放鬆對內房的融資渠道。他指目前人民幣走勢偏弱大市自

然難有起色，加上內房股對人民幣走勢極為敏感，所以他建議投資者可以本年中先開始留意內房

股。

相反，他指出物管股升幅近年非常驚人，已經反映其普遍高增長的基本面，市盈率普遍是

３０至５０倍，料短期再升的水位不多，最多約有１０％至１２％的升幅空間。他指如果投資者

依然對物管股有興趣，可以選一些二線及半新股的物管股如奧園健康（０３６６２）及時代鄰里

（０９９２８）。當中他推介時代鄰里，他指該股目前７成街貨集中在大戶手上，屬於非常「乾

身」易炒的類型。他建議５﹒８６元買入，目標價６﹒８元，若連續２日收低於５﹒６元要止蝕

。

張智威表示，內地復工率仍僅在３成左右，雖中央多次強調「房住不炒」，但各地政府開始

因城市策維穩「救市」，目前已經有超過２０個省市發佈多項涉及房地產領域的政策。他表示，

政策上有所放鬆對內房是好事，而且像恆大（０３３３３）亦開始網上賣樓，相信內房的銷售數

量可以保持，但要留意不少房企已開始在價格上打折扣。人民幣亦是影響內房的重要因素，料其

走勢仍會在７的關口上落，一來現時沒動力可以上衝，二來在美國的壓力下也不可能貶太多。在

內房中看好富力地產（０２７７７），認為居二線比一線的房企防守性更強，且目前息率吸引。



＊平安好醫生、阿里健康及眾安在綫仍可留意＊



大市從高位回吐，但新經濟股因疫情底下卻愈炒愈有，對於因疫情而被炒起的平安好醫生（

０１８３３）及阿里健康（００２４１），張智威指兩股累計升幅太大，不宜高追，不過因疫情

仍然持續，他認為仍有一定炒作空間，其中更看好平安好醫生。除了疫情因素，基本面上公司收

入有所上升，虧損亦在收窄，認為可看高一線，建議股價回落到６５元附近才部署。

另外，新經濟板塊普遍見調整，還包括熱炒的ＡＴＭ股，即阿里巴巴（０９９８８）、美團

（０３６９０）及騰訊（００７００）。張智威認為阿里巴巴或能在疫情中增長，內地各地的防

疫措施令不少實體店關閉，此時能造好電商及雲業務。另外，相信不少企業在經歷完此次疫情後

，會開始轉型向電商業務發展，這對作為龍頭的阿里亦是好事，加上市場還普偏預期阿里巴巴５

月可以被納入恆生指數成分股，有望推動股價上升，現價約２００元附近即可撈貨。

聶振邦認為市場會繼續炒作如平安好醫生及阿里健康等股，因肺炎疫情持續令此網上醫療使

用增加，加上上述２隻股份在此期間基本與市況逆勢而行，反映有強大購買力支持。另外，他認

為眾安在綫（０６０６０）同樣值博，因為是次疫情或提高大眾的風險意識，增加購買保險人數

。他建議２８元至３０元可分注買入，上半年目標價為３３元至３５元，若連續兩日收低於

２７元便要止蝕。

手遊股雖然上月普遍已爆發，但聶振邦估計手遊公司往後短期的收入亦會因是次疫情而增長

。如中手游（００３０２）是具追落後潛質，建議現價買入，目標價４元至４﹒２元，如連續兩

日跌穿３﹒４元止蝕；心動公司（０２４００）則見貨源歸邊情況，相信短線仍有炒作空間，建

議２５元以下買入，目標價３０元，如連續兩日跌穿２４﹒５元止蝕。

