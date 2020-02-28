【月結－疫市尋底】表列３月份重要政經事項

《經濟通通訊社２８日專訊》表列３月份重要政經事項：



地區 重要事項╱數據公布

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香港 ２日 －零售業銷售額 （１月）

４日 －製造業ＰＭＩ （２月）

－Ｍａｒｋｉｔ香港採購經理人指數 （２月）

５日 －港鐵公司、九龍倉置業業績 （全年）

６日 －外匯儲備（美元） （２月）

１１日 －國泰航空業績 （全年）

１２日 －太古Ａ、太古地產、友邦業績 （全年）

１７日 －失業率 （２月）

１８日 －騰訊控股業績 （全年）

２３日 －消費物價指數 （２月）

－吉利汽車業績 （全年）

２４日 －生產物價指數 （第四季）

２６日 －美圖公司業績 （全年）

２７日 －九龍內地段第１１２３８號截標

３１日 －零售業銷貨額 （２月）



中國大陸 ２日 －財新製造業ＰＭＩ （２月）

４日 －財新服務業ＰＭＩ、綜合ＰＭＩ （２月）

７日 －進出口額、貿易收支 （２月）

１０日 －生產者物價指數（ＰＰＩ） （２月）

－居民消費價格指數（ＣＰＩ） （２月）

１０日－１５日 －Ｍ０、Ｍ１、Ｍ２貨幣供給 （２月）

－社會融資、人民幣新增貸款

１６日 －固定資產投資、房地產投資 （２月）

－規模以上工業增加值 （２月）

－零售銷售 （２月）

－失業率 （２月）

２０日 －人行公佈１年期、５年期ＬＰＲ

２７日 －工業利潤 （２月）

３１日 －官方製造業及非製造業ＰＭＩ、綜合ＰＭＩ （３月）



外圍 ２日 －美國製造業ＰＭＩ （２月）

－美國ＩＳＭ製造業ＰＭＩ （２月）

－美國營建開支 （１月）

－歐元區製造業ＰＭＩ （２月）

－日本製造業ＰＭＩ （２月）

－英國製造業ＰＭＩ （２月）

３日 －澳洲央行利率決議

－英國建築業ＰＭＩ （２月）

－歐元區核心居民消費價格指數（ＣＰＩ） （２月）

－歐元區失業率 （１月）

４日 －美國服務業ＰＭＩ、綜合ＰＭＩ （２月）

－美國ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ （２月）

－澳洲國內生產總值（ＧＤＰ） （第四季）

－英國綜合ＰＭＩ、服務業ＰＭＩ （２月）

－英國財政委員會聽證會

－日本服務業ＰＭＩ （２月）

－歐元區Ｍａｒｋｉｔ服務業ＰＭＩ終值 （２月）

－美國原油庫存

５日 －美國聯儲局公布地區經濟報告（褐皮書）

－美國工廠訂單 （１月）

－美國耐用品訂單 （１月）

－美國非農業生產力 （第四季）

６日 －美國非農就業人數、失業率 （２月）

－ＯＰＥＣ成員國與非成員國部長會議

８日 －北美市場夏令時間開始

９日 －日本國內生產總值（ＧＤＰ） （第四季）

１０日 －歐元區國內生產總值（ＧＤＰ） （第四季）

１１日 －美國核心居民消費價格指數（ＣＰＩ） （２月）

１２日 －美國核心生產者物價指數（ＰＰＩ） （２月）

－歐洲央行利率決議 （３月）

１３日 －美國進出口物價指數 （２月）

－密歇根大學消費者信心指數 （３月）

１７日 －英國失業率 （１月）

－英國失業金申請人數 （２月）

－美國核心零售銷售 （２月）

－美國工業生產指數 （２月）

１７至１８日 －聯儲局議息，香港時間１９日凌晨有結果

１８日 －歐元區居民消費價格指數（ＣＰＩ） （２月）

－美國建屋許可、新屋開工 （２月）

１８至１９日 －日本央行議息

－加拿大核心消費價格指數（ＣＰＩ） （２月）

１９日 －新西蘭國內生產總值（ＧＤＰ） （第四季）

－日本全國核心消費價格指數（ＣＰＩ） （２月）

－澳洲失業率 （２月）

－美國費城聯儲製造業指數 （３月）

－加拿大新屋價格指數 （２月）

２０日 －日本休市（春分節）

２４日 －巴西央行貨幣政策委員會會議記錄

２７日 －密西根大學預期終值 （３月）

３１日 －新西蘭ＡＮＺ商業信心指數 （３月）

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（ｋｓ、ｆｚ）

