《談國論企－黎偉成》社會融資上月續增挺經濟穩進

《談國論企》中國的社會融資規模於２０２０年１月份同比增長幅度即使未及上年同期之大

，不僅受到農曆春節月份有差異的季節情因素影響，更受到新冠肺炎疫症由以武漢為主的湖北省

漸次擴散至全國的偶發性問題衝擊，但這仍在相當程度反映出以商業銀行為主的金融機構相當積

極支持社會經濟穩中有進發展。人民銀行不斷增加銀行同業的流通性和降利率，多個省市地區近

期陸續精準地復工復產，相信社會融資的增量會不斷提升。



＊１月份少５個工作日亦受困肺疫＊



來自中國人民銀行所發布的《２０２０年１月份社會融資規模增長統計數據報告》資料，社

會融資規模增量於２０２０年１月份達５﹒０７萬億元，較上年同期多增３８８３億元或

８﹒４％，而２０１９年１月份則達４﹒６４萬億元，同比飆升１﹒５６萬億元或５１﹒６％，

其中原因有（甲）農曆春節的季節性因素有十分重大的影響，因：庚子年年初一於２０２０年１

月２５日，而己亥年乃於２０１９年２月５日啟始，由是社會融資規模於２０１９年１月份因農

曆年底資金例旺的大增出現相對較高的基礎底下，反之２０２０年１月底有農曆假期，尚有不錯

的增幅，是較預期為佳的發展和表現。

更重要的，是（乙）新冠肺疫於今年１月在武漢為主的湖北省爆發，有若干人回家水探親後

因「一票難求」無法及時返回工作崗位，使全國有不少地方得暫時停工停產的壓力更甚，但社會

融資實際不弱，並可於（一）對實體經濟發放的人民幣貸款增量便可見一斑，於２０２０年１月

份達３﹒４９萬億元，少增７４４億元或２﹒１％，是因１月２４日為己亥年卅晚及之後是春節

黃金周假期而少了６個工作日，即全月的工作日只有１８日，相對於２０１９年１月的２３日要

少。

其他社會融資主項中，有進展的，為（二）信托貸款增量達４３２億元，同比多增８７億元

或２５﹒２％，而２０１８年１月則較上年少增５２億元至僅３４５億元。信托貸款為受托人接

受委托人的委托，將委托人存入的資金，按指定的對象、用途、期限、利率與金額等發放貸款，

和負責到期收回貸款本息的一類金融服務，而委托人在發放貸款的對象、用途等方面有充分的自

主權，又可利用信托公司在企業資信和資金管理方面的優勢，增加資金的安全性，以提高資金使

用效率。

（二）政府債券淨融資為７６１３億元，較上年１月份增加５０１３億元或３﹒６倍。

此項有如斯大幅奱化，乃因人行於２０１９年１２月份起將「國債」和「地方政府一般債券

」納入社會融資規模統計，與原有「地方政府專項債券」合併為「政府債券」指標，指標數值為

托管機構的托管面值，比較基礎不同。

和（三）非金融企業境內股票融資６０９億元，較上年同期多３０２億元或１﹒０３倍。

即使（四）委托貸款於２０２０年１月份即使減少２６億元，但比上年同期所減少減６７３

億元或９６﹒２％，２０１９年１月份則少減１０億元仍減６９９億元。



＊料２月份會明顯增信貸支持復工復產＊



委托貸款由委托人提供合法來源的資金，而委托業務銀行會根據委托人確定的貸款對象、用

途、金額、期限、利率代為發放、監督使用，並協助收回的貸款業務；委托人通常政府部門、企

業單位，亦有個人，本屬可靠性和穩定性相對頗高的融資，政府應該作出支持。

但（五）企業債券融資淨額於２０２０年１月所達３８６５億元，比上年同期減少９６４億

元或１９﹒４％，同樣是因為工作日有所減少之所致。此為股份公司而在中國有一部分屬非股份

公司發債，通常是依照法定程序發行和約定在一定期限內還本付息的債券，獲金融機構積極支持

特別是非股份公司的企業機構債券融資。

即使經濟社會於２０２０年２月份因新冠肺疫暫停工停產停活動，但中央積極防控疫症的同

時，亦努力通過各個可行有用的政策和做法穩定經濟社會。國務院五個財經金融部委於２０２０

年１月３０日聯合發出通知，對防控新型冠狀病毒所採取的３０項金融措施中，保持銀行同業流

動性合理充裕，是為政策重中之重，因為此舉在國民經濟面對內與外壓力日甚，支持各業穩定經

濟。

更重要的是中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於２０２０年２月２３日，在

統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議，表示要採取切實有效措施堅決揭制疫

情蔓延勢頭之時，強調要「把人民群眾生命和身體健康放在第一位」，就須精準施策作為總要求

的其中重要組成部分，以及時制定疫情防控戰略策略，提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡

率，以維護社會穩定，使有序復工復產安全保經濟穩中有進發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

