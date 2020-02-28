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即市新聞

28/02/2020 09:23

《異動股》九倉（００００４）私有化憧憬落空，復牌低開近一成四

　　《經濟通通訊社２８日專訊》九龍倉集團（００００４）現價跌１３﹒７１％，報１７元；
成交約３６萬股，涉資６１５萬元。
　　九倉控股股東會德豐（０００２０）早前獲大股東吳光正建議私有化，以每股會德豐分派一
股九龍倉置業（０１９９７）及一股九倉股份，再加現金１２元，有關協議安排與九倉沒有直接
的關係，但建議事項實行，將令會德豐在九倉的持股量由７０﹒７１％改變為４７﹒９５％。
　　市場早前憧憬九倉獲提私有化，然而消息最終落空，今日復牌急瀉。
　　同系股份今日普遍低開，九龍倉置業跌２﹒３９％，報３６﹒８元；會德豐
回吐５﹒６１％，報６２﹒３元。
　　現時，恆生指數報２６２４９，跌５２９點或跌１﹒９８％，主板成交２７﹒９２億元。國
企指數報１０３７２，跌２２０點或跌２﹒０８％。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　九龍倉集團（００００４）　　　１７﹒００元　　　跌１３﹒７１％
　　會德豐　　（０００２０）　　　６２﹒３０元　　　跌　５﹒６１％
　　海港企業　（０００５１）　　　１０﹒５８元　　　無升跌
　　九龍倉置業（０１９９７）　　　３６﹒８０元　　　跌　２﹒３９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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