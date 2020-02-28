《異動股》九倉（００００４）私有化憧憬落空，復牌低開近一成四

《經濟通通訊社２８日專訊》九龍倉集團（００００４）現價跌１３﹒７１％，報１７元；

成交約３６萬股，涉資６１５萬元。

九倉控股股東會德豐（０００２０）早前獲大股東吳光正建議私有化，以每股會德豐分派一

股九龍倉置業（０１９９７）及一股九倉股份，再加現金１２元，有關協議安排與九倉沒有直接

的關係，但建議事項實行，將令會德豐在九倉的持股量由７０﹒７１％改變為４７﹒９５％。

市場早前憧憬九倉獲提私有化，然而消息最終落空，今日復牌急瀉。

同系股份今日普遍低開，九龍倉置業跌２﹒３９％，報３６﹒８元；會德豐

回吐５﹒６１％，報６２﹒３元。

現時，恆生指數報２６２４９，跌５２９點或跌１﹒９８％，主板成交２７﹒９２億元。國

企指數報１０３７２，跌２２０點或跌２﹒０８％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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九龍倉集團（００００４） １７﹒００元 跌１３﹒７１％

會德豐 （０００２０） ６２﹒３０元 跌 ５﹒６１％

海港企業 （０００５１） １０﹒５８元 無升跌

九龍倉置業（０１９９７） ３６﹒８０元 跌 ２﹒３９％

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（ｙｋ）

