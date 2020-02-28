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即市新聞

28/02/2020 09:44

《異動股》蘋果股價急回，舜宇瑞聲各挫約４％，比亞迪電子跌１％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）現價跌４﹒４６％，報１２２﹒
２元；成交約１８７萬股，涉資２﹒３１億元。盤中低見１２２元。
　　瑞聲科技（０２０１８）跌３﹒９３％，報５２﹒５元。
　　隔晚蘋果股價急跌６﹒５４％，分析指蘋果遇到「黑天鵝」事件，雖然對蘋果而言未算致命
性，但影響到手機銷售情況，令蘋果收入出現危機。本港多隻手機設備股今早亦跟隨回吐。
　　現時，恆生指數報２６１９２點，跌５８５點或跌２﹒１９％，主板成交１５６﹒５７億元
。國企指數報１０３４４點，跌２４８點或跌２﹒３５％。
　　上證綜合指數報２９４１點，跌４９點或跌１﹒６７％，成交６７３﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報１１２７０點，跌２６３點或跌２﹒２８％，成交１１８６﹒６２億元人民
幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　１２２﹒２０元　　　跌４﹒４６％
　　比亞迪電子（００２８５　　１５﹒３４元　　　跌１﹒４１％
　　通達集團（００６９８）　　　０﹒７６元　　　跌３﹒８０％
　　高偉電子（０１４１５）　　　１﹒７５元　　　跌４﹒８９％
　　丘鈦科技（０１４７８）　　１１﹒５２元　　　跌３﹒６８％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　５２﹒５０元　　　跌３﹒９３％
　　富智康　（０２０３８）　　　１﹒１７元　　　跌３﹒３１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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