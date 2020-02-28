《異動股》蘋果股價急回，舜宇瑞聲各挫約４％，比亞迪電子跌１％

《經濟通通訊社２８日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）現價跌４﹒４６％，報１２２﹒

２元；成交約１８７萬股，涉資２﹒３１億元。盤中低見１２２元。

瑞聲科技（０２０１８）跌３﹒９３％，報５２﹒５元。

隔晚蘋果股價急跌６﹒５４％，分析指蘋果遇到「黑天鵝」事件，雖然對蘋果而言未算致命

性，但影響到手機銷售情況，令蘋果收入出現危機。本港多隻手機設備股今早亦跟隨回吐。

現時，恆生指數報２６１９２點，跌５８５點或跌２﹒１９％，主板成交１５６﹒５７億元

。國企指數報１０３４４點，跌２４８點或跌２﹒３５％。

上證綜合指數報２９４１點，跌４９點或跌１﹒６７％，成交６７３﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１１２７０點，跌２６３點或跌２﹒２８％，成交１１８６﹒６２億元人民

幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） １２２﹒２０元 跌４﹒４６％

比亞迪電子（００２８５ １５﹒３４元 跌１﹒４１％

通達集團（００６９８） ０﹒７６元 跌３﹒８０％

高偉電子（０１４１５） １﹒７５元 跌４﹒８９％

丘鈦科技（０１４７８） １１﹒５２元 跌３﹒６８％

瑞聲科技（０２０１８） ５２﹒５０元 跌３﹒９３％

富智康 （０２０３８） １﹒１７元 跌３﹒３１％

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（ｕｌ）

