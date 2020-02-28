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即市新聞

28/02/2020 12:04

《外匯達仁－盧楚仁》英鎊逆市下跌的原因

　　《外匯達仁》環球股市大插水，美匯指數亦因預期減息而全面下跌，與美匯指數絕對背馳的
歐元因而受惠，並創下自去年８月５日以來最大單日升幅。瑞士法郎因避險亦跟隨歐元大幅上升
，但同屬歐洲貨幣的英鎊則逆市下跌。

　　主因是歐盟早前宣布不會接受和英國簽署加拿大式的貿易協議，令英國首相約翰遜十分不爽
。他昨日（２７日）更加宣布，如果６月仍然未能與歐盟達成清晰的協議，英國將退出談判並開
始為硬脫歐作出準備。而且約翰遜一再強調，要求與歐盟簽署加拿大式的貿易協議，若未能夠的
話，英國政府將參考歐盟與澳洲達成的協議，及根據世貿所規定的來制定自己的貿易協議。
　
　　基本上金融市場已經憂慮英國和歐盟不夠時間談判，可以順利在年底前達成貿易協議。現在
約翰遜又再間接縮短有關期限，令談判進一步增加不確定性，導致硬脫歐風險大大提升，現階段
英國和歐盟會在３月２日，即下星期一（３月２日）在布魯塞爾展開首回合談判，然後在３月
１６日返回倫敦展開第二回合貿易談判。英國政府希望在６月和歐盟在英歐峰會上定出協議的綱
領，然後在９月英歐峰會上簽署。
　
　　不管將來是否出現戲劇性轉機，但以目前形勢來判斷，估計雙方在首回合的談判均會展現強
硬姿態來爭取自身利益，從而令英鎊匯價很大機會進一步受壓。若以技術分析來判斷，英鎊兌美
元這一波有機會將邁向１﹒２７６１支持位。若下星期一談判沒有進展的話，估計英鎊兌美元有
機會下破１﹒２７６１支持位，繼而進一步挑戰下一大支持位１﹒２５８１。
《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》

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