《外匯達仁－盧楚仁》英鎊逆市下跌的原因

《外匯達仁》環球股市大插水，美匯指數亦因預期減息而全面下跌，與美匯指數絕對背馳的

歐元因而受惠，並創下自去年８月５日以來最大單日升幅。瑞士法郎因避險亦跟隨歐元大幅上升

，但同屬歐洲貨幣的英鎊則逆市下跌。



主因是歐盟早前宣布不會接受和英國簽署加拿大式的貿易協議，令英國首相約翰遜十分不爽

。他昨日（２７日）更加宣布，如果６月仍然未能與歐盟達成清晰的協議，英國將退出談判並開

始為硬脫歐作出準備。而且約翰遜一再強調，要求與歐盟簽署加拿大式的貿易協議，若未能夠的

話，英國政府將參考歐盟與澳洲達成的協議，及根據世貿所規定的來制定自己的貿易協議。



基本上金融市場已經憂慮英國和歐盟不夠時間談判，可以順利在年底前達成貿易協議。現在

約翰遜又再間接縮短有關期限，令談判進一步增加不確定性，導致硬脫歐風險大大提升，現階段

英國和歐盟會在３月２日，即下星期一（３月２日）在布魯塞爾展開首回合談判，然後在３月

１６日返回倫敦展開第二回合貿易談判。英國政府希望在６月和歐盟在英歐峰會上定出協議的綱

領，然後在９月英歐峰會上簽署。



不管將來是否出現戲劇性轉機，但以目前形勢來判斷，估計雙方在首回合的談判均會展現強

硬姿態來爭取自身利益，從而令英鎊匯價很大機會進一步受壓。若以技術分析來判斷，英鎊兌美

元這一波有機會將邁向１﹒２７６１支持位。若下星期一談判沒有進展的話，估計英鎊兌美元有

機會下破１﹒２７６１支持位，繼而進一步挑戰下一大支持位１﹒２５８１。

《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

