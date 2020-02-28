  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/02/2020 16:04

【新冠肺炎】衛健委：３﹒６萬治癒患者出院，佔確診病例４６％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅表
示，已經有３﹒６萬的治癒患者出院，佔了新冠肺炎累計確診病例的４５﹒９％。
　　國家衛健委新聞發言人米鋒表示，２月２７日，除湖北外其他省份，和湖北除武漢外的其他
地市，新冠肺炎新增確診病例數，首次雙雙降至個位，防控形勢積極向好。下一步，仍要毫不放
鬆做好社區防控和醫療救治等工作，積極應對，嚴密防範，全力阻止疫情反彈。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道28/02/2020
【預算案】邱騰華：受疫情影響 本港首季經濟難以在短期逆轉
國際動態28/02/2020
【新冠肺炎】南韓日增571例確診 千六名新天地信徒疑感染待查
生財有道28/02/2020
《嚟緊炒D乜》豐盛業務分散抵禦疫情 炒派息料再創高
FOCUS28/02/2020
【FOCUS】美日疫情有蹊蹺 全球恐遠未到最壞時
生財有道28/02/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：舜宇120元料有支持
生財有道28/02/2020
經濟通快速連結銀行券商App，睇啱落盤very good!
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金