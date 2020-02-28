《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅表
示，已經有３﹒６萬的治癒患者出院，佔了新冠肺炎累計確診病例的４５﹒９％。
國家衛健委新聞發言人米鋒表示，２月２７日，除湖北外其他省份，和湖北除武漢外的其他
地市，新冠肺炎新增確診病例數，首次雙雙降至個位，防控形勢積極向好。下一步，仍要毫不放
鬆做好社區防控和醫療救治等工作，積極應對，嚴密防範，全力阻止疫情反彈。
28/02/2020 16:04
【新冠肺炎】衛健委：３﹒６萬治癒患者出院，佔確診病例４６％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅表
示，已經有３﹒６萬的治癒患者出院，佔了新冠肺炎累計確診病例的４５﹒９％。
國家衛健委新聞發言人米鋒表示，２月２７日，除湖北外其他省份，和湖北除武漢外的其他
地市，新冠肺炎新增確診病例數，首次雙雙降至個位，防控形勢積極向好。下一步，仍要毫不放
鬆做好社區防控和醫療救治等工作，積極應對，嚴密防範，全力阻止疫情反彈。
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