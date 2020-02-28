【新冠肺炎】衛健委：３﹒６萬治癒患者出院，佔確診病例４６％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅表

示，已經有３﹒６萬的治癒患者出院，佔了新冠肺炎累計確診病例的４５﹒９％。

國家衛健委新聞發言人米鋒表示，２月２７日，除湖北外其他省份，和湖北除武漢外的其他

地市，新冠肺炎新增確診病例數，首次雙雙降至個位，防控形勢積極向好。下一步，仍要毫不放

鬆做好社區防控和醫療救治等工作，積極應對，嚴密防範，全力阻止疫情反彈。

