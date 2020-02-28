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28/02/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入近４７億人幣，買建行工行沽港交所中生製藥

　　《經濟通通訊社２８日專訊》全球多國出現新冠肺炎爆發，美國疫情亦恐告急，美股再遭恐
慌性拋售，道指創史上最大單日點數跌幅，拖累中港兩地股市，港股裂口低開５２９點後，反覆
向下，一度低見２５９８９點，創去年１０月１１日以來新低。尾市跌幅略收窄，二萬六關失而
復得，恆指收市報２６１２９點，跌６４８點或２﹒４２％，創近３個月新低。
　　按額度計算，北水全日淨流入４６﹒９億元人民幣，減少７﹒３％。北水淨買入最多的個股
依次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、騰訊控股（００７００）；淨賣出
最多的依次是香港交易所（００３８８）、中國生物製藥（０１１７７）、舜宇光學科技
（０２３８２）。
　　主板成交１６８１﹒９３億元增加５２﹒３％。其中港股通成交２２６﹒１億元，佔總成交
１３﹒４％。

＊北水續掃建行工行掟港交所＊

　　內銀板塊今日隨市下行，建行跌２﹒１７％，報６﹒３元；工行跌２﹒３８％，報５﹒３３
元；北水分別淨流入１４﹒３９億元及５﹒８４億元。騰訊插跌３﹒３１％，報３８６元；但仍
獲北水追捧，淨流入４﹒０７億元。
　　港交所是北水淨流出最多的股份，淨流出金額３﹒２４億元。今日跌１﹒９２％，報２５５
﹒８元，盤中低見２５０元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　１４﹒３９
　　工商銀行　　　　（０１３９８）　　　　　　５﹒８４
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　４﹒０７
　　融創中國　　　　（０１９１８）　　　　　　１﹒６３
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　０﹒８８

　　淨沽出最多港股：
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　－３﹒２４
　　中國生物製藥　　（０１１７７）　　　　　－１﹒１４
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　－１﹒１４
　　中興通訊　　　　（００７６３）　　　　　－０﹒７３
　　微盟集團　　　　（０２０１３）　　　　　－０﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｃａ）

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