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即市新聞

28/02/2020 15:41

《美元走勢－羅明立》減息預期利淡美匯，９８附近應可守

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒６７　　　１０８﹒７９　　　１０８﹒９５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１００８　　　１﹒０９８２　　　１﹒１００２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８９６　　　１﹒２８７０　　　１﹒２８７６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９６９６　　　０﹒９６６７　　　０﹒９６７２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７９８８　　　７﹒７９３０　　　７﹒７９６６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美股昨日（２７日）再次暴跌，道指跌１１９０﹒９５點，跌幅為
４﹒４２％。美國公布第四季ＧＤＰ增長２﹒１％；期內個人消費增長１﹒７％，兩個數據均符
合預期，而核心個人消費支出價格指數增長１﹒２％，則略低於預期的１﹒３％。
　　美匯指數跌穿２０天線，進一步逼近５０天線的９８，環球疫情加劇，美股從高位累積跌超
過４０００點，資金流入美債、日圓等避險資產；同時，最新利率期貨資料顯示，美國３月份減
息的機率升至六成，美聯儲減息的預期升溫，利淡美匯指數走勢，９８附近應可守。
　　新型肺炎於全球持續蔓延，由於病毒傳染性高，加上有隱性患者，令疫情難以受控，預計各
種經濟活動將會受到打擊，降低商品需求，澳紐加元都受壓，亦可能影響央行貨幣政策轉鴿。歐
元意外地在近日造好，但意大利疫情亦不樂觀，區內基本面未見好轉，匯價升勢未必能持久。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０８﹒７０　　　１１０﹒３０　　　１０８﹒２０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒０９８０　　　１﹒０８３０　　　１﹒１１３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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