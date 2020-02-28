《美元走勢－羅明立》減息預期利淡美匯，９８附近應可守

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０９﹒６７ １０８﹒７９ １０８﹒９５
歐元╱美元 １﹒１００８ １﹒０９８２ １﹒１００２
英鎊╱美元 １﹒２８９６ １﹒２８７０ １﹒２８７６
美元╱瑞郎 ０﹒９６９６ ０﹒９６６７ ０﹒９６７２
美元╱港元 ７﹒７９８８ ７﹒７９３０ ７﹒７９６６
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《美元走勢》美股昨日（２７日）再次暴跌，道指跌１１９０﹒９５點，跌幅為
４﹒４２％。美國公布第四季ＧＤＰ增長２﹒１％；期內個人消費增長１﹒７％，兩個數據均符
合預期，而核心個人消費支出價格指數增長１﹒２％，則略低於預期的１﹒３％。
美匯指數跌穿２０天線，進一步逼近５０天線的９８，環球疫情加劇，美股從高位累積跌超
過４０００點，資金流入美債、日圓等避險資產；同時，最新利率期貨資料顯示，美國３月份減
息的機率升至六成，美聯儲減息的預期升溫，利淡美匯指數走勢，９８附近應可守。
新型肺炎於全球持續蔓延，由於病毒傳染性高，加上有隱性患者，令疫情難以受控，預計各
種經濟活動將會受到打擊，降低商品需求，澳紐加元都受壓，亦可能影響央行貨幣政策轉鴿。歐
元意外地在近日造好，但意大利疫情亦不樂觀，區內基本面未見好轉，匯價升勢未必能持久。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 沽出日圓 １０８﹒７０ １１０﹒３０ １０８﹒２０
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒０９８０ １﹒０８３０ １﹒１１３０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》