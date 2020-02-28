【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院主管拒交罷工名單請辭，醫管局不評論

醫管局員工陣線本月初發起５天罷工行動，要求港府全面封關，其間有數千名員工參與，近
日有參與罷工醫護等收到人事部通知指罷工缺勤期間將扣薪。據了解，瑪嘉烈醫院放射診斷科部
門主管多次被九龍西聯網總監謝文華要求提交該部門罷工員工名單，惟其拒絕並辭去部門主管一
職。
醫管局就事件回應稱，不評論個別員工人事安排。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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