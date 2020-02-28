研發治療新冠肺炎新藥「瑞德西韋」（Ｒｅｍｄｅｓｉｖｉｒ）的藥廠初步已同意本港加入
亞洲區臨床試驗，但由於名額有限，初步只有威爾斯、瑪麗及瑪嘉烈醫院可以使用新藥。
醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，局方收到藥廠的相關通知，可以
於本地進行臨床測試，現在正與專家商討有關做法，但她強調瑞德西韋仍屬研發階段，現時暫未
有其他國家註冊，針對冠狀病毒的臨床效果亦有待證實，而內地正在以此藥物向病人進行臨床測
試。《香港經濟日報》
28/02/2020 08:58
【新冠肺炎】醫管局：藥廠允港加入瑞德西韋臨床試驗，３公院參與
研發治療新冠肺炎新藥「瑞德西韋」（Ｒｅｍｄｅｓｉｖｉｒ）的藥廠初步已同意本港加入
亞洲區臨床試驗，但由於名額有限，初步只有威爾斯、瑪麗及瑪嘉烈醫院可以使用新藥。
醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，局方收到藥廠的相關通知，可以
於本地進行臨床測試，現在正與專家商討有關做法，但她強調瑞德西韋仍屬研發階段，現時暫未
有其他國家註冊，針對冠狀病毒的臨床效果亦有待證實，而內地正在以此藥物向病人進行臨床測
試。《香港經濟日報》
|生財有道27/02/2020
【新賣地表】政府下年度推15幅住宅地 首季度兩幅涉1370伙
|香港政情27/02/2020
【預算案】黃錦星料2023年為40輛電動公共小巴進行路試
|生財有道27/02/2020
【預算迴響】瑞銀：措施規模大於預期 料港今年經濟收縮1.8%
|生財有道27/02/2020
【預算迴響】匯證：商場業主僅獲輕微支持 首選太古地產恒隆
|生財有道27/02/2020
【業績之後】港交所去年盈利創新高 大行料疫情受控後強勁復甦籲買入
|FOCUS27/02/2020
【FOCUS】肺炎魔影全球肆虐 暗掀科學與政治之爭
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰