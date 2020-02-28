【新冠肺炎】醫管局：藥廠允港加入瑞德西韋臨床試驗，３公院參與

研發治療新冠肺炎新藥「瑞德西韋」（Ｒｅｍｄｅｓｉｖｉｒ）的藥廠初步已同意本港加入

亞洲區臨床試驗，但由於名額有限，初步只有威爾斯、瑪麗及瑪嘉烈醫院可以使用新藥。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，局方收到藥廠的相關通知，可以

於本地進行臨床測試，現在正與專家商討有關做法，但她強調瑞德西韋仍屬研發階段，現時暫未

有其他國家註冊，針對冠狀病毒的臨床效果亦有待證實，而內地正在以此藥物向病人進行臨床測

試。《香港經濟日報》

