【新冠肺炎】林鄭：深信公務員會一如以往齊心服務香港

《經濟通通訊社２８日專訊》行政長官林鄭月娥去信全體公務員，表示疫情前所未遇，深信

公務員會一如以往齊心服務香港。她已要求官員及部門首長體諒同事處境，以體恤關懷的態度，

回應同事問題，有需要時可向跨部門督導委員會暨指揮中心呈報及尋求直接指示。

林鄭表示，公務員事務局局長及財經事務及庫務局局長會在今日發出聯合通函，回應公務員

對口罩供應的關注。

她又指，鑑於疫情可能持續一段時間，政府會推行更多減少社交接觸的措施，並確保可為市

民提供更多服務，強調調整策略不會影響抗疫目標。（ｂｉ）

