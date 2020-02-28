【企業盈警】博尼國際（０１９０６）料去年虧損收窄約１５０％

《經濟通通訊社２８日專訊》博尼國際（０１９０６）預期截至２０１９年１２月３１日止
年度，應佔虧損淨額較２０１８年同期減少約１５０％。
虧損主要由於客戶銷售訂單減少，導致集團海外及中國原始設計製造商（ＯＤＭ）銷售下跌
；ＯＤＭ銷售毛利率較２０１８年同期有所下跌；在中國湖南省設立工廠並於美國及香港設立銷
售代表辦事處導致行政及銷售開支增加；及產生非經常性上市開支所致。（ｊｏ）
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