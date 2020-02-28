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28/02/2020 16:49

【預算案】邱騰華：資助口罩生產計劃下周一接受申請

　　《經濟通通訊社２８日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華在預算案記者會上被問及本地口
罩生產時，他表示，防疫基金將撥款應付政府對口罩的需求，亦預留款項研究如何以科技加強保
護性裝置，同時推出計劃在本地資助口罩生產商，並透露生產力促進局將在３月１日公布計劃詳
情，於下周一開始接受申請。
　　被問及如何看港台的表現，以及是否削減港台的年度預算的言論，邱騰華表示，港台今年的
預算開支大致與去年一樣，部門需求與去年相若，人手變化亦不大，部分節目如教育電視因應早
前審計報告要求而取消。
　　至於今年預計旅客人數５０００萬是否過於樂觀，及有否其他支持旅遊業措施，他表示，旅
客人數及何時重開關口無法準確預計，但要做好準備及重建信心，按照疫情發展調整旅遊活動，
如七人欖球賽計劃的安排。旅遊推廣方面，他指會集中於高增值高消費及短途地區，以及新發展
地區，但亦受疫情在不同地區的情況所限。
　　出口情況方面，他表示，若中美貿易戰緩和，全球貿易都會更流暢，但仍受制於疫情發展，
故較難估計，需要審慎觀察。
　　商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文表示，疫情對發展商布網工作影響不大，商場、會展及
機場的布網即將完成。而在今年年中市場上將有中價５Ｇ手機，５Ｇ網絡覆蓋將會從人較多的地
方逐漸普及。（ｔｆ）

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