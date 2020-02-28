【新冠肺炎】北角佛堂第１４人確診，女患者為８９歲長期病患者

《經濟通通訊社２８日專訊》衛生防護中心公布，本港昨日（２７日）再增一宗新型冠狀病

毒確診個案，累計９３宗。涉及的８９歲女病人於１月２５日以及２月１－１２日期間，曾多次

到訪北角美輪大廈「福慧精舍」佛堂。與佛堂相關的確診個案增至１４宗。

該名女患者有長期病患，獨居於北角錦屏街４０至７８號鴻福大樓。她日前到柏立基夫人普

通科門診診所求醫，經過「加強化驗室監測」計劃，病人的深喉唾液樣本證實對病毒呈陽性反應

，在伊院接受治療，現時情況穩定。（ｃｌ）

