【預算案】環境局：最快下月起實施非住宅用戶電費補貼

《經濟通通訊社２８日專訊》立法會財委會開會，審議為非住宅用戶的電力公司戶口，支付

七成五的應繳電費，上限每月五千元，為期四個月。環境局副秘書長楊碧筠回應議員質詢時表示

，兩電公司的電費系統已準備就緒，如果今日在會議中通過建議，最快可於３月１日起以新方法

計算電費。

環境局局長黃錦星表示，議案原於去年１１月公布，新一份財政預算案亦已公布會延長多４

個月，因此前後合計共８個月，如若日議案獲通過，從下月１日起計算的話，電費補貼將於下半

年完結。（ｃｌ）

