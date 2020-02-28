《經濟通通訊社２８日專訊》立法會財委會開會，審議為非住宅用戶的電力公司戶口，支付
七成五的應繳電費，上限每月五千元，為期四個月。環境局副秘書長楊碧筠回應議員質詢時表示
，兩電公司的電費系統已準備就緒，如果今日在會議中通過建議，最快可於３月１日起以新方法
計算電費。
環境局局長黃錦星表示，議案原於去年１１月公布，新一份財政預算案亦已公布會延長多４
個月，因此前後合計共８個月，如若日議案獲通過，從下月１日起計算的話，電費補貼將於下半
年完結。（ｃｌ）
28/02/2020 14:51
【預算案】環境局：最快下月起實施非住宅用戶電費補貼
《經濟通通訊社２８日專訊》立法會財委會開會，審議為非住宅用戶的電力公司戶口，支付
七成五的應繳電費，上限每月五千元，為期四個月。環境局副秘書長楊碧筠回應議員質詢時表示
，兩電公司的電費系統已準備就緒，如果今日在會議中通過建議，最快可於３月１日起以新方法
計算電費。
環境局局長黃錦星表示，議案原於去年１１月公布，新一份財政預算案亦已公布會延長多４
個月，因此前後合計共８個月，如若日議案獲通過，從下月１日起計算的話，電費補貼將於下半
年完結。（ｃｌ）
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