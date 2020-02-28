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即市新聞

28/02/2020 19:50

《再戰明天》英國脫歐談判下周開始，中國公布多項經濟數據

　　《經濟通通訊社２８日專訊》英國與歐盟的貿易協議談判下周一（２日）在比利時布魯塞爾
展開，中國多項經濟數據將於明日及周一公布。

＊英國脫歐談判開始＊

　　在外圍重要經濟活動上，英國與歐盟的貿易協議談判下周一正式開始，英國首相約翰遜已坦
言如果未能達成協議，將離開談判桌，準備硬脫歐。另外今晚１０：１５ｐｍ，美國聖路易斯聯
儲銀行行長布拉德將發表講話。
　　在美股方面，近年進駐香港的美國體育用品零售商Ｆｏｏｔ　Ｌｏｃｋｅｒ將於今晚開市前
公布業績。另外周一開市前中國電子商貿商京東、美國訂票網站Ｔｒａｖｅｌｚｏｏ將公布業績
，而中國線上旅遊服務供應商攜程將於盤後公布業績。
　　至於港股方面，百濟神州（０６１６０）及生力啤（００２３６）將於周一公布末期業績。

＊中國公布多項經濟數據＊

　　在數據方面，明日０９：００ａｍ中國官方將公布多項經濟數據，包括２月綜合ＰＭＩ、製
造業ＰＭＩ及非製造業ＰＭＩ，預計製造業ＰＭＩ將由５０跌至４６。另外下周一０
９：４５ａｍ，中國公布２月財新製造業ＰＭＩ，預計由５１﹒１跌至４５﹒７。
　　周一晚上亦有多項歐美經濟數據公布，０４：５０ｐｍ，法國公布２月製造業ＰＭＩ，預計
由５１﹒１微跌至５１。０４：５５ｐｍ，德國公布２月ＰＭＩ月率，預計由４５﹒３微跌至
４５﹒２。０５：００ｐｍ，歐元區公布２月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ，預計由４７﹒９
微跌至４７﹒８。０５：３０ｐｍ，英國公布２月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ，預計由５０跌至
４９﹒８。
　　１０：４５ｐｍ，美國公布２月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ，預計由５１﹒９跌至
５０﹒８。１１：００ｐｍ，美國公布２月ＩＳＭ製造業ＰＭＩ，預計由４７﹒２升至
５０﹒５。（ａｌ）

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