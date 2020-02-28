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28/02/2020 19:09

【企業盈警】世紀睿科料去年淨虧損不少於８１２０萬人幣

　　《經濟通通訊社２８日專訊》世紀睿科（０１４５０）預期於截至２０１９年１２月３１日
止年度，淨虧損擴大至不少於８１２０萬元人民幣，而２０１８年同期來自持續經營業務的淨
虧損則約為３８８０萬元人民幣。
　　虧損擴大主要由於整體市場環境下行趨勢導致收益減少不少於３６％；及去年度的其他收益
淨額大幅減少不少於９０％，乃由於２０１８年度出售一間附屬公司及一間聯營公司的權益產生
一次性其他收益５２８０萬元人民幣所致。（ｊｏ）

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