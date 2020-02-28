《經濟通通訊社２８日專訊》世紀睿科（０１４５０）預期於截至２０１９年１２月３１日
止年度，淨虧損擴大至不少於８１２０萬元人民幣，而２０１８年同期來自持續經營業務的淨
虧損則約為３８８０萬元人民幣。
虧損擴大主要由於整體市場環境下行趨勢導致收益減少不少於３６％；及去年度的其他收益
淨額大幅減少不少於９０％，乃由於２０１８年度出售一間附屬公司及一間聯營公司的權益產生
一次性其他收益５２８０萬元人民幣所致。（ｊｏ）
28/02/2020 19:09
【企業盈警】世紀睿科料去年淨虧損不少於８１２０萬人幣
《經濟通通訊社２８日專訊》世紀睿科（０１４５０）預期於截至２０１９年１２月３１日
止年度，淨虧損擴大至不少於８１２０萬元人民幣，而２０１８年同期來自持續經營業務的淨
虧損則約為３８８０萬元人民幣。
虧損擴大主要由於整體市場環境下行趨勢導致收益減少不少於３６％；及去年度的其他收益
淨額大幅減少不少於９０％，乃由於２０１８年度出售一間附屬公司及一間聯營公司的權益產生
一次性其他收益５２８０萬元人民幣所致。（ｊｏ）
|生財有道28/02/2020
【放榜懶人包】本周重點藍籌股業績／焦點／投資評級 一表盡掌握
|生財有道28/02/2020
【月結－疫市尋底】美股血洗港股受罪 整月跌182點
|生財有道28/02/2020
【預算案】邱騰華：受疫情影響 本港首季經濟難以在短期逆轉
|國際動態28/02/2020
【新冠肺炎】南韓日增571例確診 千六名新天地信徒疑感染待查
|生財有道28/02/2020
《嚟緊炒D乜》豐盛業務分散抵禦疫情 炒派息料再創高
|FOCUS28/02/2020
【FOCUS】美日疫情有蹊蹺 全球恐遠未到最壞時
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰