【企業盈警】世紀睿科料去年淨虧損不少於８１２０萬人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》世紀睿科（０１４５０）預期於截至２０１９年１２月３１日

止年度，淨虧損擴大至不少於８１２０萬元人民幣，而２０１８年同期來自持續經營業務的淨

虧損則約為３８８０萬元人民幣。

虧損擴大主要由於整體市場環境下行趨勢導致收益減少不少於３６％；及去年度的其他收益

淨額大幅減少不少於９０％，乃由於２０１８年度出售一間附屬公司及一間聯營公司的權益產生

一次性其他收益５２８０萬元人民幣所致。（ｊｏ）

