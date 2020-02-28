  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/02/2020 18:18

鄭志剛：維持未來二至三年售樓目標最少１５０億，大圍項目次季售

　　《經濟通通訊社２８日專訊》新世界發展（０００１７）截至１２月底止上半年度，來自香
港及新加坡物業銷售收入貢獻按年大跌６９％至１７﹒７７億元，集團執行副主席兼總經理鄭志
剛於業績網上會議解釋，期內香港無新物業發展項目入帳，拖累香港分部貢獻減少，但強調只是
時間入帳問題，集團對樓市前景仍審慎樂觀，維持未來二至三年售樓目標於１５０至２００億元

　　他指，儘管受疫情影響，但樓市發展仍穩健，買家現在或會擇機才入市，但認為換樓客及上
車客的剛性需求依然強勁。而旗下大圍住宅項目正申請預售樓花同意書，雖然早前地盤停工了兩
周，但在上星期已全數復工，並無影響推售步伐，預期第二季發售。
　　他認為，新冠肺炎疫情對香港各行各業的影響比沙士時期還嚴重，為紓解租戶困境，除會寬
減２月租金外，決定３月份會繼續減租，另亦已派發過千萬元消費券，強調集團會與商戶保持密
切溝通。不過，他對後市並不悲觀，指沙士經驗來看，當疫情結束後市道即可復原，有信心香港
經濟經陣痛後可谷底反彈。
　　集團早前以３０億元出售兩個商場收益權予港鐵（０００６６）。鄭志剛稱，非核心資產出
售進度理想，今年目標出售額達１５０億元。他指，在逆市期間「現金為王」，集團現階段是預
留足夠「彈藥」，以準備入市；又指舉並非看淡後市，持續優化組合，將早年持股權較低的資產
出售，並轉為投資更有價值的核心業務，有利增加效益及增長。（ｙｗ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道28/02/2020
【放榜懶人包】本周重點藍籌股業績／焦點／投資評級 一表盡掌握
生財有道28/02/2020
【月結－疫市尋底】美股血洗港股受罪 整月跌182點
生財有道28/02/2020
【預算案】邱騰華：受疫情影響 本港首季經濟難以在短期逆轉
國際動態28/02/2020
【新冠肺炎】南韓日增571例確診 千六名新天地信徒疑感染待查
生財有道28/02/2020
《嚟緊炒D乜》豐盛業務分散抵禦疫情 炒派息料再創高
FOCUS28/02/2020
【FOCUS】美日疫情有蹊蹺 全球恐遠未到最壞時
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金