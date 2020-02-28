鄭志剛：維持未來二至三年售樓目標最少１５０億，大圍項目次季售

《經濟通通訊社２８日專訊》新世界發展（０００１７）截至１２月底止上半年度，來自香

港及新加坡物業銷售收入貢獻按年大跌６９％至１７﹒７７億元，集團執行副主席兼總經理鄭志

剛於業績網上會議解釋，期內香港無新物業發展項目入帳，拖累香港分部貢獻減少，但強調只是

時間入帳問題，集團對樓市前景仍審慎樂觀，維持未來二至三年售樓目標於１５０至２００億元

。

他指，儘管受疫情影響，但樓市發展仍穩健，買家現在或會擇機才入市，但認為換樓客及上

車客的剛性需求依然強勁。而旗下大圍住宅項目正申請預售樓花同意書，雖然早前地盤停工了兩

周，但在上星期已全數復工，並無影響推售步伐，預期第二季發售。

他認為，新冠肺炎疫情對香港各行各業的影響比沙士時期還嚴重，為紓解租戶困境，除會寬

減２月租金外，決定３月份會繼續減租，另亦已派發過千萬元消費券，強調集團會與商戶保持密

切溝通。不過，他對後市並不悲觀，指沙士經驗來看，當疫情結束後市道即可復原，有信心香港

經濟經陣痛後可谷底反彈。

集團早前以３０億元出售兩個商場收益權予港鐵（０００６６）。鄭志剛稱，非核心資產出

售進度理想，今年目標出售額達１５０億元。他指，在逆市期間「現金為王」，集團現階段是預

留足夠「彈藥」，以準備入市；又指舉並非看淡後市，持續優化組合，將早年持股權較低的資產

出售，並轉為投資更有價值的核心業務，有利增加效益及增長。（ｙｗ）

