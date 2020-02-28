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即市新聞

28/02/2020 14:45

【預算迴響】羅兵咸：措施規模前所未有，中期需開拓新收入來源

　　《經濟通通訊社２８日專訊》羅兵咸永道歡迎特區政府財政預算案，認為這是近年來其中一
份覆蓋範圍最廣泛的預算案。這份預算案貫徹了歷屆特區政府在過去幾年審慎理財的原則，而充
足的財政儲備亦讓政府能夠因應現時經濟情況作出適當應對，這次預算案的應對措施無論是規模
和範圍也是前所未有的。
　　今年預算案內的一次性紓困措施意味著赤字將上升至１３９０億元，政府預測大約有５９０
億元的潛在性赤字會在２０２４－２５年度下降至７４億元。由於２０２１－２４年間的稅項收
入增長速度為２﹒８％，但預計開支增加速度比稅收增長速度高，財赤將持續出現，這亦反映需
於中期開拓新收入來源。
　　羅兵咸認為，為配合政府增加稅收的策略，必須吸引不同的企業到香港開設業務，而這些措
施必須與吸引頂級人才的方針相輔相成。雖然預算案有提及這項議題，羅兵咸永道期望見到更多
有關如何落實上述措施的細節，相信需要一套綜合的政策措施方可吸引和留住人才，而這些政策
比一次性的稅收減免或短期實習計劃更為持久。
　　羅兵咸永道又歡迎未來基金在預算案中得到重新關注。該基金首三年的營運收入增長
（４﹒５％、９﹒６％和６﹒１％）可算是比較中規中矩，預算案中提到已接納了專家組的建議
，期望這些建議能夠於中期強化未來基金的表現。
　　預算案又提到一系列提振香港金融服務業措施，其中最受注目的是建議寬免在港上市ＥＴＦ
的市場莊家在參與發行及贖回ＥＴＦ單位的過程中的股票買賣印花稅，以及推動發行綠色債券。
另一個建議是為在本港營運的私募基金所分發的附帶權益提供稅務寬免，相信這建議措施會迅速
解決現時存在的不確定性因素，預計將受到業界歡迎。（ｂｉ）

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