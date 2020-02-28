港鐵（６６）沙中線最新造價約８３０億元，超支近１２２億元

《經濟通通訊社２８日專訊》港鐵（０００６６）公布，已完成對沙田至中環線項目造價的

進一步評估和重新確認，並已經通知政府，最新的造價估算為８２９﹒９９３億元，包括支付予

港鐵額外項目管理費用，但不包括去年度２０億元紅磡事件相關費用撥備。

港鐵表示，造價較原先估算的７０８﹒２７億元上調１２１﹒７２３億元，但較在２０１７

年１２月公布估算的上調１６５﹒０１億元為少，因實施了嚴格的成本控制，以及鑑於沙中線項

目自２０１７年１２月起持續取得進展，因此對造價能有更大程度的確定性。

政府告知港鐵，認為沙中線並無出現重大修改，故不同意在造價中包括任何額外項目管理費

用，且將不會為此預留任何金額，同時在政府就沙田至中環綫項目向立法會提出增加撥款的申請

中，政府將不會預留任何金額作為公司的額外 項目管理費用。

董事局認為，就公司是否有資格獲得任何額外的項目管理費用一事，應根據相關委託協議的

條款與政府一起解決此事。儘管此事仍需待解決，公司將會於此段期間內繼續履行其於相關委託

協議下的項目管理責任及負擔相關費用，務求使沙田至中環綫項目能按照最新計劃取得進展。

鑒於公司對額外項目管理費用金額存在不確定性以及其對公司潛在的財務影響，在此事取得

進一步發展後的適當時間，公司將在其綜合損益表中作出金額最多１３﹒７１億元的撥備，以反

映公司完成其餘下項目管理責任所產生的額外費用。（ｔｆ）

