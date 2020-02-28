《經濟通通訊社２８日專訊》食物及衛生局長陳肇始表示，無任何證據顯示醫管局對早前罷
工的醫護「秋後算帳」，留意到醫管局發出要求員工解釋人缺勤的信件，但強調醫管局有公開、
透明的既定人事處理機制。
她又指，港府已向南韓發出紅色旅遊警示，並實施入境限制，當局每天就不同國家的疫情作
風險評估，包括意大利、伊朗以至日本等有較多確診個案的地方，會視乎疫情進展的速度，來發
旅遊健康建議，以及下一步的行動。（ｂｎ）
28/02/2020 11:34
【新冠肺炎】陳肇始：無證據顯示醫管局對罷工醫護「秋後算帳」
《經濟通通訊社２８日專訊》食物及衛生局長陳肇始表示，無任何證據顯示醫管局對早前罷
工的醫護「秋後算帳」，留意到醫管局發出要求員工解釋人缺勤的信件，但強調醫管局有公開、
透明的既定人事處理機制。
她又指，港府已向南韓發出紅色旅遊警示，並實施入境限制，當局每天就不同國家的疫情作
風險評估，包括意大利、伊朗以至日本等有較多確診個案的地方，會視乎疫情進展的速度，來發
旅遊健康建議，以及下一步的行動。（ｂｎ）
|生財有道28/02/2020
經濟通快速連結銀行券商App，睇啱落盤very good!
|中國故事28/02/2020
【新冠肺炎】全國新增確診327宗 單日3622人治愈出院
|生財有道27/02/2020
【新賣地表】政府下年度推15幅住宅地 首季度兩幅涉1370伙
|香港政情27/02/2020
【預算案】黃錦星料2023年為40輛電動公共小巴進行路試
|生財有道27/02/2020
【預算迴響】瑞銀：措施規模大於預期 料港今年經濟收縮1.8%
|生財有道27/02/2020
【預算迴響】匯證：商場業主僅獲輕微支持 首選太古地產恒隆
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰