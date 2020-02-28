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28/02/2020 11:34

【新冠肺炎】陳肇始：無證據顯示醫管局對罷工醫護「秋後算帳」

　　《經濟通通訊社２８日專訊》食物及衛生局長陳肇始表示，無任何證據顯示醫管局對早前罷
工的醫護「秋後算帳」，留意到醫管局發出要求員工解釋人缺勤的信件，但強調醫管局有公開、
透明的既定人事處理機制。
　　她又指，港府已向南韓發出紅色旅遊警示，並實施入境限制，當局每天就不同國家的疫情作
風險評估，包括意大利、伊朗以至日本等有較多確診個案的地方，會視乎疫情進展的速度，來發
旅遊健康建議，以及下一步的行動。（ｂｎ）

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