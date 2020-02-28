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28/02/2020 16:32

新創建（６５９）中期純利跌３３％，中期派息０﹒２９元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》新創建（００６５９）公布截至去年１２月底止中期業績，純
利１５﹒１４億元，按年跌３３﹒４％，每股基本盈利０﹒３９元，派中期股息０﹒２９元。
　　期內，營業額為１３２﹒１６億元，按年跌６﹒８５％；經營溢利為１４﹒３９億元，按年
升５﹒９％；毛利為１９﹒２億元，按年升２０﹒１３％。（ｂｎ）

　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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