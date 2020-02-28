【企業盈警】瑞港建設（６８１６）預期去年純利下跌５０％

《經濟通通訊社２８日專訊》瑞港建設（０６８１６）預期，截至２０１９年１２月３１日

止年度純利下跌約５０％。

公司解釋，盈利下跌，主要原因包括集團於澳門的項目進度有所延誤，且不屬集團可控制及

負責範圍，導致產生額外成本及海事建築工程收入減少；以及於巴基斯坦內的租賃業務合約於去

年屆滿，導致船舶及設備使用量於期內減少，而令租賃收入下降及調遣費用上升。（ｔｆ）

