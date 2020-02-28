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即市新聞

28/02/2020 18:07

【新冠肺炎】裕元（５５１）料疫情對上半年業績產生負面影響

　　《經濟通通訊社２８日專訊》裕元集團（００５５１）公布，集團的中國生產基地，除位於
湖北省的生產線因當地政府要求延遲復工日期至３月１１日而尚未復工外，已大致恢復運作。然
而，由於某些地區因政府實施交通及人流管制措施，致令若干工人仍未能按原定計劃返回工廠上
班，因此集團之中國生產基地之運作及產效尚需視乎疫情之發展狀況，需時逐步恢復至全面正常
運作。
　　集團預期，相關防疫措施對集團中國生產線之產能之不利影響屬暫時性，工廠產能待相關防
疫措施解除後將逐步恢復正常。
　　另外，疫情亦對集團在中國及其他國家的生產線的供應鏈物流造成不利影響。其中，由於集
團中國以外的生產線的部分原材料供應來自中國，而上游鞋材中國供應商復工狀況不一，令部分
原材料出現短缺，因而對集團中國以外的產能亦造成一定的影響，或將引致延遲出貨。
　　零售業務方面，為遵守中國政府的指引並保護員工免受感染，寶勝集團在中國的大部分零售
店舖目前暫停營業。鑑於寶勝集團的營業收入主要源自實體零售店舖之運動用品銷售，預計疫情
將對寶勝集團今年上半年之營業收入和業績產生重大不利影響。
　　基於以上原因，集團預計疫情將對集團在今年上半年的營業收入和業績產生負面影響。集團
將採取相關成本控制措施，以降低有關之不利影響。（ｃｗ）

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