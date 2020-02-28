《經濟通通訊社２８日專訊》環宇物流（亞洲）（０６０８３）公布，集團預期截至
２０１９年１２月３１日止年度之除稅後溢利將按年大幅增加超過７０％。
溢利大幅增加主要由於來自一間跨國寵物健康營養品製造商之新客戶的收益；開始與一間總
部設於美國且屬於世界領先巧克力、口香糖、薄荷糖及水果風味糖製造商之現有客戶之另一品牌
建立業務關係；向一間香港知名連鎖餐廳公司提供冷鏈物流服務；以及為一間總部設於瑞士之咖
啡膠囊公司提供上門送貨服務。（ｃｗ）
28/02/2020 18:06
【企業盈喜】環宇物流（亞洲）（６０８３）料去年溢利增逾７０％
《經濟通通訊社２８日專訊》環宇物流（亞洲）（０６０８３）公布，集團預期截至
２０１９年１２月３１日止年度之除稅後溢利將按年大幅增加超過７０％。
溢利大幅增加主要由於來自一間跨國寵物健康營養品製造商之新客戶的收益；開始與一間總
部設於美國且屬於世界領先巧克力、口香糖、薄荷糖及水果風味糖製造商之現有客戶之另一品牌
建立業務關係；向一間香港知名連鎖餐廳公司提供冷鏈物流服務；以及為一間總部設於瑞士之咖
啡膠囊公司提供上門送貨服務。（ｃｗ）
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