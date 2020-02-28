《小傳日記》避險做主題，魚缸馬失蹄！私有化落空，九倉無陰功

《小傳日記》最近世衛總幹事譚德塞警告大家，南韓、意大利同伊朗的新冠肺炎疫情大幅迅

速擴散證明病毒威力，提醒大家要加強防疫措施。之後微軟亦都因為疫情而發盈警，搞到「孖屐

」繼續騰騰震，隔晚花旗國三大指數繼續大拋售，當中道指瀉１１９０點六連跌，仲創出單日跌

幅歷史記錄！呢個禮拜已經累瀉超過３２００點啦。

今朝亞太股市當然聞訊而急跌，香江魚缸當然無得避，今朝裂口低開５２９點，報２６２４

９。之後愈跌愈誇張，最多一度插７８２點，低見２５９９５，係去年１２月４日以來新。晏晝

「孖屐」依然無起色，維持係瀉７００點呢個水平。另外，差餉物業估價署數據顯示，香江樓價

已經連跌２個月，搞到地產佬繼續捱沽。資金就繼續避險，花旗國十年期國債創新低，曾跌至１

﹒１９１巴仙，跌超過８巴仙；日元兌花旗金亦見上升。最後亞洲主要股市繼續收跌，搞到五十

位藍戰士全部腳軟，香江指數最終埋單收報２６１２９點，跌６４８點或跌逾２巴仙，主板成交

１６８１﹒９３億銀較上日多五成二！國企指數報１０３０２，跌２９０點或跌近３巴仙。

Ａ場同樣搞唔掂，上證綜合指數收報２８８０點，跌１１１點或跌近４巴仙。深證成份指數

收報１０９８０點，跌５５３點或跌近半成，兩市總成交１﹒１３萬銀元人仔。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）蒸發逾３巴仙，報３８６銀；ＡＩＡ（０１２９９）

碌低近２巴仙％，報７６﹒９銀；大笨象（００００５）插低逾２巴仙，報５３﹒１５銀；神州

移動（００９４１）唔見３巴仙，報６１﹒３銀；生發發（００３８８）插水近２巴仙，報２５

５﹒８銀。



＊吳光正變陣九倉無得恨，大市向下插美圖價要塌＊



吳光正噚日話要私有化會德豐（０００２０），每股會德豐派九置（０１９９７）同九倉（

００００４）各一股，再加１２銀碎銀。九倉系今日繼續精彩，會德豐噚日收漲近四成，今日碌

番逾１０巴仙，報５９﹒３５銀；九倉私有化憧憬落空，蒸發逾１６巴仙，報１６﹒４４銀；九

置無咗逾６巴仙，報３５﹒３５銀；海港企業（０００５１）上年股東應佔盈利蒸發近８６巴仙

，收跪逾４巴仙，報１０﹒１２銀。受大市拖累，磚頭佬全線走低，新世界（０００１７）收市

後放磅，績前先軟近１巴仙，報１０﹒０２銀。新地（０００１６）半年純利按年瀉近２５巴仙

，即刻畀大摩同大和調低目標價，跣低逾２巴仙，報１１０﹒８銀。雖然麥格理寵幸恆地（００

０１２）跑贏大市，但都難逃一劫，漏氣跌近１巴仙，報３５﹒７５銀。

新經濟魚毛都無運行，阿里巴巴（０９９８８）跣逾２巴仙，報２００銀；美團（０３６９

０）撻低逾４巴仙，報９８﹒９銀；平安好醫生（０１８３３）唔見近２巴仙，報７６﹒１５銀

；美圖（０１３５７）插水近１１巴仙，報１﹒８４銀；閱文（００７７２）潛水６巴仙半，報

３５﹒２５銀。



＊穆迪唔睇好汽車佬跌倒，市場遲復甦手機佬回吐＊



穆迪預計，今年全球汽車銷量下降２﹒５％；而市場情報分析機構ＬＭＣ Ａｕｔｏｍｏｔ

ｉｖｅ估輕型車銷量較去年銷量約９０００萬輛下降３００萬至４００萬輛，跌幅超過４巴仙。

汽車佬當然捱沽啦！被美銀美林降目標價的吉利（００１７５）插水近６巴仙，報１３﹒８６銀

；比亞迪（０１２１１）漏氣跌近７巴仙，報４７﹒７銀為表現最差國貨佬；長城汽車（０２３

３３）潛水逾４巴仙，報５﹒６４銀；廣汽（０２２３８）跪低逾半成，報８﹒６９銀；華晨中

國（０１１１４）走低逾４巴仙，報６﹒６銀。

研究機構國際數據公司（ＩＤＣ）就話，因為疫情影響，估計今年上半年全球智慧手機出貨

量按年跌一成，全球智慧手機市場復蘇將推遲到２０２１年。瑞聲（０２０１８）跣低近７巴仙

，報５１﹒０５銀為表現最差藍戰士。舜宇光學科技（０２３８２）撻低逾半成，報１２１﹒２

銀。比亞迪電子（００２８５）下滑逾６巴仙，報１４﹒６銀。丘鈦科技（０１４７８）跪低逾

８巴仙，報１０﹒９６銀。富智康集團（０２０３８）挫逾２巴仙，報１﹒１８銀。



＊金價見回落金股好失落，油價走勢差油佬跌成渣＊



國際金價近日見回落，金礦佬同樣回吐。山東黃金（０１７８７）蒸發近６巴仙，報１９銀

。招金礦業（０１８１８）跌低逾４巴仙，報９﹒２９銀。ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）插

低１巴仙，報１１９６銀。紫金礦業（０２８９９）唔見逾４巴仙，報３﹒５銀。中國黃金國際

（０２０９９）潛水４巴仙，報６﹒３１銀。

國際油價繼續下跌，仲曾經觸及１年最低，石油佬自然齊齊插水！中國海洋石油（００８８

３）跪低逾４巴仙，報１０﹒６８銀；中國石油股份（００８５７）跣低逾４巴仙，報３﹒０２

銀；中國石油化工股份（００３８６）撻低近２巴仙，報４﹒０２銀；中海油田服務（０２８８

３）下滑近６巴仙，報１０銀。請請！



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