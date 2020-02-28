【香港政情】消息：問責官員將向志願機構捐出一個月薪酬

《經濟通通訊社２８日專訊》消息指，問責官員將向志願機構捐出一個月的薪酬。行政會議

成員葉劉淑儀表示，相信政府是感受到新加坡高官減薪一個月的壓力，才決定捐出薪酬。

葉劉淑儀表示，反修例風波之下，社會經濟民生大受打擊，私人企業和非政府機構高層紛紛

減薪，有公司要裁員或要員工放無薪假，因此政府應該有所回應，但她認為不應只為民望或掌聲

而做，而是表現出與市民共同進退，有難同當。（ｂｉ）

